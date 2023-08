Prefeitura registra saldo positivo com a programação Tamo Junto no Verão 2023 em Mosqueiro

O verão de Mosqueiro foi positivo em todos os aspectos. As praias do distrito, distante 70 de KM, atraíram mais de um milhão de pessoas durante os cinco finais de semanas do veraneio 2023, segundo estimativas do Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal de Belém.

Segundo o balanço final das autoridades de segurança pública, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos), os aspectos da acessibilidade, segurança, abastecimento, agenda de shows, esporte e lazer e uma rede ampla do segmento da gastronomia elevaram os índices para geração de renda do mês.

Os pequenos e médios empreendedores também não tiveram do que se queixar: lojas, supermercados, hotéis, bares, restaurantes e os setores da tapiocaria e as praças de alimentação da Vila, Carananduba e Chapéu Virado se mantiveram lotados com público acima de duas mil pessoas a cada final de semana das férias escolares.

A Prefeitura de Belém, por meio da Admos, secretarias Municipais de Saneamento (Sesan), Urbanismo (Seurb), Saúde (Sesma) e de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) e Superintendência Executiva de Mobilidade (Semob), Guarda Municipal e coordenadoria de Comunicação Social (Comus), promoveram ações diversas para manter os serviços essenciais em funcionamento de Mosqueiro, como limpeza pública de vias e praias, trânsito, transporte rodoviário e fluvial e programação de esporte e lazer na arena da praia do Farol.

“Foi um dos maiores e melhores veraneios de Mosqueiro nos últimos anos. Foi o resgate de um período em que a ilha era referência para lazer, turismo, esporte, cultura e gastronomia. Resultado de um trabalho conjunto e investimentos da Prefeitura de Belém, com apoio do Governo do Estado, em Mosqueiro”, afirmou agente distrital de Mosqueiro, Vanessa Egla. “É a prova de que Mosqueiro reocupou seu lugar de preferência no gosto popular, de atração de projetos econômicos de grande porte para hotelaria, turismo e gastronomia”.

Segurança – A segurança pública fechou veraneio 2023 sem registros de ocorrências graves e crimes contra a vida como homicídios, estupros e maus-tratos contra grupos de pessoas vulneráveis formados por mulheres, crianças e idosos. De acordo com a Polícia Militar, o distrito recebeu um público grandioso, mas a força integrada da segurança pública conseguiu manter a tranquilidade.

Já o inspetor Wesley Miranda, que coordenou as ações da Guarda Municipal, no conjunto da força-tarefa da segurança pública avaliou positivamente o veraneio de Mosqueiro. Ele parabenizou todos os órgãos envolvidos e destacou as ações da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) pela atuação e controle do tráfego de veículos na na ilha. “O controle do trânsito foi fundamental, porque garantiu o embarque das pessoas de volta para casa com mais rapidez e segurança”, destacou.

Com o aumento no fluxo de veranistas em Mosqueiro, a partir do terceiro final de semana, a Guarda reforçou o efetivo com mais agentes nas praias e moto-patrulhamento pelas vias de maior concentração de público. As operações apreenderam mais de 15 novelos das chamadas linhas chilenas que contêm material cortante na sua composição e são proibidas por lei em ambiente público. “Esse material será incinerado em programação pública em data ainda a ser marcada”, disse o inspetor.

Fiscalização – A Agência Distrital de Mosqueiro também atuou na força-tarefa da segurança pública, por meio do Departamento de Fiscalização e Ordenamento de Vias Públicas. De acordo com coordenadora das ações, Benilda Paixão, a fiscalização agiu em três turnos: manhã, tarde, noite e se estendendo até a madrugada. As áreas de abrangência eram as orlas das praias centrais e mais afastadas como Marahu e Paraíso e vistorias na praça da Matriz e de Caranduba.

Dados do Corpo de Bombeiros de Mosqueiro apontam que Mosqueiro recebeu mais de um milhão de pessoas e que as ocorrências foram pontuais e sem mortes por afogamento. Ele citou os dois incêndios (Baia do Sol e Vila) que foram debelados e só provocaram danos materiais.

Resgate – O verão de Mosqueiro 2023 resgatou a alegria de programações que estava guardada no baú da memória afetiva do público. A programação de shows atraiu milhares de pessoas e no palco, os artistas se revezavam com mesmo sentimento de verões passados e carnavais com trio elétrico.

Segundo o supervisor técnico do Dieese/Pará, Everson Costa, essa avalanche emocional vem após os anos da crise mundial provocada pela pandemia provocada pela Covid-19. Na avaliação dele, a sinalização positiva de Mosqueiro para o crescimento socioeconômico está nesse contexto de retomada do segmento turístico, gastronomia, cultura, esporte e lazer que foram bastante impactados pela pandemia.

“Belém e sua região insular têm muito a oferecer com essa retomada do turismo e a previsão é que muitos empregos serão gerados a partir desse momento e Mosqueiro, por ser essa ilha linda, tem potencial fantástico e não ficará de fora dos investimentos para COP 30 e só continuar com esse trabalho da Prefeitura de Belém nos preparativos estruturais para que muitos verões sejam maiores e melhores ainda”, disse o supervisor.

Renda – O verão foi pra lá de positivo para o comércio ambulante, micros e pequenos empreendedores da ilha. Quem apostou em ampliar o negócio, não teve do que reclamar. O empreendedor Rosivaldo Damasceno, que é padeiro, confeiteiro e pizzaiolo, abriu dois pontos para atender a clientela da Vila e do Carananduba. Ele disse que o investimento valeu a pena dado ao movimento do público.

“Eu contratei quase dez pessoas entre atendentes e ajudantes de cozinha e graças a Deus deu tudo certo, ficamos muito felizes com a programação da Prefeitura que foi fundamental para o sucesso de todo verão e pra nós, mosqueirenses”, disse Rosivaldo.

Texto: Selma Amaral

Fonte: AgenciaBelem/Foto: Agencia Distrital de Mosqueiro