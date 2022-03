Prefeitura reinaugura Centro de Empoderamento Digital na próxima quinta-feira em Canaã dos Carajás￼

A prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), reinaugura, nesta quinta-feira (10), às 17h, o Centro de Empoderamento Digital (CED), no sudeste do Estado do Pará.

O prédio passou por uma reforma e readequação dos laboratórios de informática. O CED oferece cursos de informática gratuitos, voltados para pessoas de 14 a 59 anos, tendo como prioridade, as de 14 a 29, anos, especialmente as mulheres e jovens mães/pais, em situação de vulnerabilidade social.

Os cursos são oferecidos pela prefeitura de Canaã, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Comitê para Democratização da Informática (CDI).

Fonte: Debate Carajás