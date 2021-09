Prefeitura restaura iluminação no Entroncamento e melhora a segurança na área

Mais e melhor iluminação na área do Entroncamento de Belém, já pode ser sentida pela população que transita e trabalha no local e pela redondeza. A manutenção da iluminação, realizada pela Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Urbanismo, no entorno do elevado, garante mais luz e segurança na área.

O Monumento à Cabanagem, localizado na área de entrada da capital paraense, foi um dos bens públicos beneficiados pela nova iluminação. As luzes restauradas acentuaram a beleza do monumento criado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, na década de 1980.

Para a jovem comerciária Milla Cavalcante, que trabalha em uma loja de roupas localizado no Entroncamento, a manutenção que restabeleceu a iluminação pública do lugar veio em boa hora.

“Eu saio às 19h e dependo do transporte público para à faculdade e depois pra minha casa, que é aqui no bairro. É muito bom ter tudo bem iluminado, porque dá uma sensação de mais segurança pra gente”, afirma a comerciária.

Otávio Henrique, que trabalha em um petshop na feira do Entroncamento também sente a diferença na área, após a iluminação. “A gente fica aberto até mais tarde, por volta das 8h da noite, para atender a nossa clientela que trabalha por aqui e sempre passa para fazer comprar na volta pra casa. Agora com tudo iluminado, o movimento até aumentou”, comemora.

50 pontos de iluminação apagados foram restaurados

O diretor de iluminação pública da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), Félix Negrão, explica que a manutenção de rotina teve aspectos curiosos.

“Nos chamou a atenção durante a ronda, essa quantidade enorme de pontos com problemas em uma única área. Apesar de ser um local importante da cidade, não tínhamos muitas ocorrências no sistema. Com essa manutenção, onde foram substituídos lâmpadas, reles e reatores nós conseguimos restabelecer a iluminação e garantir o trânsito seguro de veículos e pedestres”.

A manutenção contemplou as luminárias grandes em três pétalas, adequadas para o local, somando 50 pontos de iluminação, que foram substituídos, restabelecendo a iluminação necessária para o local, onde a movimentação de pessoas e mercadorias são constantes, como é o caso da área comercial no entorno do elevado do Entroncamento.

Transformação com mais luz

No local, que Vanderlei José conhece muito bem, afinal, há 30 anos ele ganha a vida como taxista na área do Entroncamento, as pessoas se surpreenderam com a transformação que a iluminação promoveu. “Agora sim, dá pra gente ‘esticar’ o trabalho até mais tarde com segurança, na certeza que vai ter cliente, vai ter movimento. Porque no escuro é perigoso pra todo mundo. Agora dá gosto de ficar até mais tarde, porque está tudo iluminado”, contou o taxista.

Texto:9 Cristina Nascimento

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes