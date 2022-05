Prefeitura reúne com entidades sindicais e reapresenta proposta de antecipação de reajustes salariais

Em mais uma mesa de negociação geral, representantes da Prefeitura da Nossa Gente reuniram na manhã desta sexta-feira, 27, no auditório do Núcleo de Informática Educativa (Nied) da Secretaria Municipal de Educação (Semec), no bairro da Batista Campos, com oito lideranças sindicais do município.

No encontro, foi ratificada a proposta apresentada a sindicalistas no último dia 12: adiantamento para o próximo mês de junho (antes previsto para agosto) do realinhamento de 4,82% e o adiantamento para agosto (antes previsto para outubro) de 4,52%.

Esse adiantamento vai alcançar a todas as servidoras e os servidores que têm vencimento base abaixo do salário mínimo. No acumulado, o percentual de 2022 vai chegar a 15,03%.

Também na reunião desta sexta foi pactuado que, no próximo mês de outubro, será apresentado um plano de recuperação do vencimento base até o alcance do salário mínimo, além do calendário de alinhamento com toda a reposição salarial prevista para o período conseguinte.

Na roda de diálogo, a Prefeitura de Belém esteve representada pela secretária municipal de Administração, Jurandir Novaes; pelo secretário de Controle Interno e Transparência de Belém, Luiz Araújo; pela secretária de Finanças do município, Káritas Rodrigues; e pelo diretor-geral da Secretaria Municipal de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão, Edilson Rodrigues.

Outros avanços

É importante salientar que a mesa de negociação com os servidores e as servidoras é um compromisso do prefeito Edmilson Rodrigues e iniciou nos primeiros meses de 2021, com inúmeros avanços sendo alcançados em quase um ano e meio.

Nessa seara, reafirma-se que, a partir de janeiro de 2022, o valor do vale-alimentação foi reajustado em R$ 100,00, passando de R$ 270,00 para R$ 370,00. O benefício também foi estendido a mais 3.371 servidoras e servidores esquecidas e esquecidos pelas gestões passadas.

Mesas específicas

Somente esta semana, duas reuniões de mesas específicas foram realizadas. A primeira na última quarta-feira, 25, com sindicalistas da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob). A segunda mesa específica foi na última quinta-feira, 26, com representantes do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém (IPMB) e do Instituto de Assistência dos Servidores de Belém (Iasb).

Nessas mesas, secretários e diretores da gestão municipal receberam propostas trazidas pelas entidades e se comprometeram em trabalhar pela continuidade da reestruturação e aquisição de equipamentos para órgãos como o Iasb e a Semob, por exemplo, além de manter uma contínua linha de diálogo, tendo a valorização do servidor e do serviço público municipal como prioridades.

Texto: Ronaldo Gillet

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira