Prefeitura reúne com grupos folclóricos para tratar da construção do espaço que irá sediar festivais

Na tarde de anteontem, quarta-feira, 11, integrantes da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seminfra e Secretaria Municipal de Cultura – Semc, estiveram reunidos com aproximadamente 20 folcloristas santarenos. O local do encontro foi no principal espaço apontado como a futura quadra cultural, que sediará os festivais folclóricos realizados no período junino, entre eles: o Festival Folclórico de Santarém, que faz parte do calendário de eventos da cidade.

“Sempre sonhamos com esse espaço, com uma estrutura adequada para nossas atividades e agora nós estamos tendo essa oportunidade com o apoio da Prefeitura. Só temos a agradecer pela disponibilidade de estar proporcionando isso aqui para os grupos, que é de uma importância grande para todos nós”, frisou Nielson L. dos Santos, um dos diretores do Grupo Bailado de Carimbó.

Para o representante da Quadrilha Furacão Junino, Cláudio L. de Sousa, essa é uma conquista histórica. “Há muitos anos, nós do folclore, lutamos por um espaço adequado para fazermos nossos eventos, festivais e outros fins. Isso pra nós é histórico”, lembrou.

A construção do espaço Cultural foi anunciada pelo prefeito Nélio Aguiar durante a inauguração da Pista do Skate em outubro de 2022.

“Nosso objetivo sempre foi transformar a Anysio Chaves em um lugar de movimento, em um espaço vivo. E não há como falar de espaço vivo, alegre, sem falar de cultura. Por isso anunciamos a construção desse espaço próprio para sediar os festivais. Será bom para todos, principalmente para os folcloristas que amam a arte. E no que depender de nós vamos alavancar ainda mais esse amor ao folclore santareno”, disse o prefeito Nélio Aguiar.

O projeto está sob a responsabilidade da Seminfra, que está traçando todos os dados do local onde será construído o espaço cultural.

“Hoje estamos aqui para decidirmos onde será construído esse lugar, que é de grande importância para Santarém, uma cidade que respira cultura. Esperamos, em breve, estar com as máquinas aqui, para darmos início a mais um grande projeto dessa gestão que pensa no coletivo”, complementou o engenheiro Daniel Simões, secretário municipal de Infraestrutura.

Após a decisão sobre a localização, será realizado o estudo de designer e planejamento por uma equipe técnica de engenheiros e pessoas ligadas diretamente aos eventos folclóricos, com a finalidade de que tudo saia conforme o planejado, para que seja utilizado da melhor forma possível.

Localizado no coração do bairro Aeroporto Velho, o complexo de atividades da Anysio Chaves foi o ponto escolhido para a construção do espaço cultural, que será específico para as atividades ligadas aos festivais folclóricos da cidade. Um local amplo e agradável, que está situado entre a Avenida Orquídea e a Travessa Margarida.

Imagem: Agência Santarém