Prefeitura se pronuncia sobre coceiras em alunos de escola em Canaã dos Carajás

No início da manhã desta quarta-feira (22), por volta das 8h30, cerca de 30 alunos da Escola Municipal Ronilton Aridal foram encaminhados para o Hospital Municipal Daniel Gonçalves, depois de de apresentarem coceira pelo corpo, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Diante do caso, a Prefeitura Municipal emitiu a nota de esclarecimento abaixo. LEIA:

A prefeitura de Canaã dos Carajás informa que, logo pela manhã, por volta das 8h30, tomou conhecimento de que algumas crianças da Escola Municipal Ronilton Aridal estavam apresentando sintomas como coceira e irritação na pele.

De imediato, a Secretaria Municipal de Educação acionou a Secretaria de Saúde, que atendeu prontamente as crianças, na Unidade de Saúde do Residencial Canaã e no Hospital Municipal.

Depois de atendidas e medicadas, elas já foram liberadas e passam bem. Por precaução, todos os alunos da escola foram liberados e a prefeitura vai realizar uma dedetização completa no local.

A princípio, há a suspeita médica do uso de “pó de mico”, ou de infestação de mosquitos nas proximidades, mas a prefeitura irá apurar quais foram as possíveis causas do incidente e informar à sociedade.

Cabe destacar ainda que a prefeitura vai acompanhar os estudantes que apresentaram os sintomas e está à disposição deles e das famílias para qualquer esclarecimento.

PMCC-Ascom

Fonte: Debate Carajás