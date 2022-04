Prefeitura segue vacinando contra covid, gripe e sarampo na rede municipal, shoppings e faculdades

Belém segue com a vacinação contra a covid-19 e a Influenza nesta semana. Entre os dias 25 e 29, a população pode procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS), shopping centers e faculdades para se vacinar. Também ocorre a campanha contra o sarampo, por enquanto apenas para trabalhadores da saúde.

Desde o dia 20 deste mês, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) ampliou a vacinação contra a gripe para pessoas com idade a partir de 60 anos. Além deste grupo, profissionais de saúde também podem se vacinar. A 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza foi aberta no último dia 4 de abril.

Critérios – A vacinação contra a covid-19 está disponível para todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose, bem como para as pessoas acima de 18 anos, que foram vacinadas com a segunda dose até dezembro de 2021 e que ainda não receberam a terceira dose. A Sesma informa que a vacina Pfizer Pediátrica está disponível somente nos shoppings e universidades.

A dose de reforço (terceira ou a quarta dose) deve ser feita com intervalo de quatro meses da dose anterior. A quarta dose está disponível para todos os imunocomprometidos a partir de 18 anos de idade, com apresentação de cópia do laudo, atestado ou outro documento que comprove alto grau de imunossupressão.

Além dos imunocomprometidos, os idosos com 60 anos ou mais, os trabalhadores de saúde, as gestantes e as puérperas, que receberam as três doses até o mês de dezembro, estão aptos a receber a segunda dose de reforço (quarta dose). Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação de Belém.

Trabalhadores e estudantes – A Sesma lembra que trabalhadores da saúde são todos aqueles que fazem parte da categoria de profissionais de saúde (atuantes ou não), bem como aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios, consultórios e outros.

Dessa forma, são considerados profissionais de saúde, também, recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros, entre outros. Incluem-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares, como os cuidadores de idosos e doulas/ parteiras.

A vacina também poderá ser ofertada aos estudantes da área da saúde que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde, desde que apresentem declaração emitida pela instituição onde estiver sendo feito o estágio.

Para a vacinação dos trabalhadores, é necessário apresentar carteira profissional (carteira do conselho de classe) ou crachá, ou outro documento comprobatório da atividade em estabelecimento de saúde, além de RG e CPF.

Rotina – A Sesma informa que as salas de vacinação das UBS seguem aplicando as vacinas do calendário infantil: poliomielite VIP e VOP, pentavalente, BCG, Hepatite B, Rotavirus, Pneumocócica 10, Meningocócica C, DTP (difteria-tetano-coqueluche), Hepatite A, Febre Amarela, Tríplice viral e varicela, além das vacinas do calendário adolescente (HPV e Meninngo ACWY) e a adulto.

>> Veja onde se vacinar contra a covid-19 e contra a Influenza:

De 25/04 a 29/04, de 8h às 17h

1. Unidades Básicas de Saúde (UBS);

2. Fibra. Avenida Gentil Bittencourt (entre avenida Generalíssimo Deodoro e travessa Quatorze de Março);

2. Unama. Avenida Alcindo Cacela, 287, Umarizal.

1. Shopping Boulevard (estacionamento G6). Avenida Visconde de Souza Franco, 776, Reduto;

2. Shopping Bosque Grão-Pará (entrada de carros exclusiva pelo acesso do condomínio Cidade Cristal). Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

3. IT Center. Avenida Senador Lemos, 153, Sacramenta;

4. Parque Shopping (hall de entrada). Avenida Augusto Montenegro, 300, Parque Verde;

5. Shopping Pátio Belém (terceiro piso). Travessa Padre Eutíquio, 1.078, Batista Campos.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes