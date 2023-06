Prefeitura tem apoio da União Europeia no Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Belém

Com o objetivo de mapear as áreas e os resultados dos gases de efeito estufa na capital paraense, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep), e a União Europeia, representada pelo Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia (GCoM) e pela rede Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI América do Sul), realizarão, no período de seis meses, o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa de Belém.

A cerimônia para firmar a parceria ocorreu nesta segunda-feira, 12, na sede do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

O inventário envolverá a participação das entidades municipais, sociedade civil, instituições de ensino e pesquisa, Organizações Não-Governamentais e a imprensa.

Compromisso

A iniciativa do Inventário demonstra o compromisso da gestão municipal em desenvolver um mapa e diagnosticar as emissões de gases de efeito estufa. “Esse inventário é um efeito chave inicial: Belém ganha conhecimento e uma visão de quais passos deve dar em busca do combate às mudanças climáticas e seus efeitos na própria cidade”, explicou a team leader do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia, Hélinah Cardoso.

“Belém faz parte do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia e está recebendo esse apoio, financiado pela União Europeia, para elaborar seu inventário”, disse Hélinah Cardoso.

Combate ao quecimento global

Com o inventário, a Prefeitura de Belém identificará os setores na cidade que emitem mais gases de efeito estufa e que têm maior impacto nas mudanças climáticas. A partir do inventário será possível entender o perfil da cidade e, assim, traçar ações prioritárias para o governo municipal atuar no combate ao aquecimento global.

“Essa parceria entre a Prefeitura de Belém e o ICLEI renderá bons frutos, um levamentamento rigoroso de toda a situação climática em Belém, dos impactos da urbanização e a população de mais de 1,5 milhão de habitantes. De modo que todos esses impactos serão medidos e também todas as possibilidades de remediar essas situações que produzem crises climáticas”, afirmou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

O prefeito ainda destacou que é importante Belém apresentar à COP políticas públicas “voltadas a cumprir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (da ONU), feitas com base em estudos e pesquisas”.

Para o secretário executivo adjunto do ICLEI América do Sul, Rodrigo Corradi, é necessário entender o impacto das emissões de gases do efeito estufa, pois “não há ações eficazes para diminuir essas emissões”.

Participaram da cerimônia repsentantes da Semma, Seurb, Cecont, Instituto de Terras do Pará, Sedap, Semas, IdeFlor, AdePara, OAB, Amazon, UEPA, UFPA, Unama e outras instituições.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Joyce Ferreira/Foto: COMUS