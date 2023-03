Prefeitura trata sobre a criação do Fórum Municipal de Meio Ambiente para preparar Belém à COP-30

Na manhã desta segunda-feira, 20, uma reunião entre o secretariado e o executivo do governo municipal de Belém teve como objetivo principal tratar sobre os efeitos das mudanças climáticas na cidade. Como pauta principal, a criação de um Fórum Municipal de Meio Ambiente, demanda aprovada no Conselho Municipal de Meio Ambiente e que deverá ocorrer ainda no segundo semestre deste ano.

Pela proposta, debatida no gabinete do prefeito Edmilson Rodrigues, o Fórum será composto pela sociedade civil organizada e gestão municipal, em busca de soluções para problemáticas ambientais da cidade e servirá também para preparar a capital paraense à realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2025 (COP-30), evento internacional sobre mudanças climáticas, que a cidade é candidata a sediar.

Além disso, a expectativa é com o fórum resultar na elaboração do Plano Municipal de Mudança Climática de Belém, atualmente existe nteem em algumas capitais brasileiras, como Salvador, Recife, Curitiba e São Paulo.

Segundo o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, a temática meio ambiente no município de Belém deve ser tratado de maneira interdisciplinar, perpassando por vários órgãos de governo e não se limitar à pasta de Meio Ambiente.

Estiveram presentes na reunião, além do prefeito de Belém, os secretários municipais de Turismo, André Cunha; de Meio Ambiente, Sérgio Brazão; de Administração, Jurandir Novaes; de Controle e Transparência, Luiz Araújo; e de Educação, Araceli Lemos. O coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura, Luiz Arnaldo Campos; Projetos Especiais, José Raiol; e o diretor geral da Secretaria de Gestão do Planejamento (Segep), Edilson Rodrigues, também participaram da reunião.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Agência Belém