Prefeitura vai autorizar construção do HGM e nova Orla de Moju neste sábado, 04

O Hospital Geral de Moju será construído via convênio com o Governo do Estado, com investimento que chega a 18 milhões de reais, já a nova Orla de Moju será com recursos próprios do município.

O município de Moju, na micro região do Baixo-Tocantins, vai poder contar em breve com duas grandes obras que dependem de grandes investimentos por conta do estado e do município.

A assinatura da ordem de serviço da contrução do Hospital Geral de Moju e da nova Orla do município acontecerá neste sábado, 04, no Auditório Municipal, com horário marcado para as 8:30h.

Hospital Geral de Moju – Leia aqui matéria que contém mais informações de como será o Hospital Geral de Moju.

Já no banner divulgado pela prefeitura do município, a nova Orla contará com serviços de construção, revitalização e recuperação.

Fonte: Portal Moju News