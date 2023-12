Prefeitura vai cobrir quadra da escola Eduarda Teixeira e construir vestiários e arquibancada

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) segue construindo e revitalizando as escolas de Ananindeua.

Reinaugurada após revitalização integral em Janeiro de 2023, agora a EMEIF (Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental) Eduarda Teixeira Pereira, no bairro Centro, terá sua quadra coberta. A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) assinou a Ordem Serviço (OS) para a construção da cobertura da quadra de esportes da escola, que contemplará, além da cobertura em si, a construção de uma arquibancada coberta, vestiários e a instalação de iluminação.

João Victor, 5º ano.

“Acho muito importante essa cobertura, por causa da chuva e do sol. Vai dar mais conforto pra gente. Eu tô feliz!”, disse João Victor (11), aluno da EMEF Eduarda Teixeira, da turma do 5º Ano AM.

Aluna Lyvia Jersey, ao lado do pai Tarcísio Souza.

Acompanhada do pai, a aluna Lyvia Jersey (10), da turma do 5º ano BM diz que achou muito legal saber que a escola passará por mais obras: “é muito importante”.

Pai de Lyvia, o mototaxista Tarcísio Souza (32) participou do evento de assinatura da OS e disse estar muito satisfeito. “Eu achei maravilhoso. Agora, vai ter mais qualidade, vai ter o teto (cobertura) para as crianças não ficarem no sol durante as atividades físicas, além de ter vestiário próximo, arquibancada, onde vamos todos poder assistir aos jogos”.

Quadra de esportes Eduarda Teixeira vai ganhar cobertura.

Inaugurada em 1º de Novembro de 1988, a escola Eduarda Teixeira possui, atualmente, 748 alunos matriculados, divididos em dois turnos (manhã e tarde) e turmas que vão do Pré I ao 5º ano.

Gestor da escola Eduarda Teixeira, Ruy Guilherme relata que essas novas obras serão a realização de um sonho. “É um espaço que vai possibilitar que a gente faça nossos eventos, como formaturas, jogos internos, feira cultural, além do dia a dia de aulas. A gente agradece ao prefeito Doutor Daniel pelo empenho, pois é uma obra que vai beneficiar a comunidade escolar como um todo”.

11 escolas vão ganhar cobertura de suas quadras

A SEMED Ananindeua destaca que esta é apenas uma das 11 escolas previstas, a terem a quadra coberta e revitalizada. Vale lembrar que no dia 11 de dezembro (segunda-feira), a escola Cândida Santos de Souza teve sua quadra coberta entregue à comunidade escolar.

Imagens Ascom Ananindeua