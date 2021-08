Pregão eletrônico para fornecimento de equipamentos para Terminal Hidroviário de Santarém não teve participantes aptos

A Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH), tornou público esta semana, que o pregão eletrônico nº008/2021 para a contratação de empresa para o fornecimento de materiais e equipamentos permanentes para o Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas do município de Santarém, no oeste do Pará, teve o resultado ‘fracassado’. Nenhuma empresa foi considerada apta para prosseguir no certame.

As obras do Terminal Hidroviário de Cargas e Passageiros estão avançadas, restando a conclusão dos setores administrativos e outros departamentos.

A contratação da empresa para o fornecimento de materiais e equipamentos permanentes para o terminal hidroviário, nesta etapa da construção da obra, é essencial afim de disponibilizar o pleno funcionamento do porto quando da sua entrega, programada para ocorrer no segundo semestre deste ano.

A CPH não informou se fará um novo pregão eletrônico.

Entre os itens pretendidos pela CPH para aquisição para o terminal estão carrinho de bagagem tipo aeroporto; cadeiras em aço de 3 lugares com braços; jogo de mesa com 4 cadeiras; pedestal organizador de fila de aço cromado com fita retrátil; pedestal de aço com porta cartaz; lixeira conteiner com rodas; lixeira quadrada em aço com tampa vazada; cadeira fixa; armário de ferro com duas portas; cadeira com rodinha; mesa fixa; estante de aço com prateleiras; tapete personalizado; cadeira de rodas simples manual; e armário tipo roupeiro.

O valor global estimado para a aquisição desses produtos é de R$ 1.055.832,88.

O terminal de cargas e passageiros de Santarém, depois de pronto, terá 3,6 mil metros quadrados de área construída, possuirá 16 guichês para venda de bilhetes, guarda-volumes, sistema de climatização, banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência, farmácia, três lanchonetes e restaurante. A sala de embarque vai contar com 1.205 cadeiras e rede wifi gratuito para os usuários.

No espaço, haverá ainda salas para os órgãos de segurança e justiça, como Polícia Militar, Conselho Tutelar e Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon).

O governo do estado classifica este terminal como ‘o mais moderno do país’ e terá papel fundamental no fomento do turismo na região.

