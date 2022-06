Prejuízo: Casa de Ronaldo é roubada em Ibiza, diz jornal

A casa do ex-jogador Ronaldo Nazario, em Ibiza, na Espanha, foi roubada. O crime aconteceu no domingo (26).

O meio-campista do Paris Saint-Germain, Marco Verratti, está hospedado no imóvel para aproveitar o final de suas férias. No entanto, o jornal Diário de Ibiza apontou que Verratti e seus colegas não estavam na casa no momento do roubo.

De acordo com a publicação, o valor dos pertences levados pelos ladrões é de cerca de 3 milhões de euros (R$ 16,5 milhões).

Os atletas ainda não se manifestaram sobre o caso.

Fonte: Pleno News

As informações são do UOL.