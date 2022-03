Premiação do Oscar 2022 é neste domingo (27) saiba quem esta na disputa pelo troféu

Todo mês de janeiro, a comunidade de entretenimento e os fãs de cinema de todo o mundo voltam sua atenção para o Oscar. O interesse e a expectativa aumentam até a transmissão do Oscar, quando centenas de milhões de cinéfilos sintonizam para assistir à glamourosa cerimônia e saber quem receberá as maiores honras do cinema. O anúncio das indicações deste ano ocorreu na terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. A premiarão do 94º Oscar 2022,acontecerá na noite deste domingo (27).

Enfim, os amantes das grandes produções cinematográficas poderão saber se o filme “Ataque dos cães” conseguirá levar o prêmio de melhor filme do ano ou se o queridinho “No ritmo do coração” será o grande campeão na categoria.

Concorrendo em 12 categorias, “Ataque dos cães” foi o líder em indicações, consolidando-se como um dos grandes favoritos à estatueta de melhor filme. Todo elenco principal foi indicado: Benedict Cumberbatch a melhor ator; Kirsten Dunst a melhor atriz coadjuvante; e Kodi Smit-McPhee e Jesse Plemons a melhor ator coadjuvante. Mas nas últimas semanas “No ritmo do coração” tem conseguido um bom crescimento, sendo premiado no SAG (sindicato dos atores) e no PGA Awards (sindicato dos produtores). Tudo indica que será uma disputa acirrada entre Netflix e Apple TV+ pela conquista do “primeiro Oscar de melhor filme para o streaming”.

Melhor filme:

“Amor, sublime amor” (Disney+).

“Ataque dos cães” (Netflix).

“O beco do pesadelo” (Star+).

“Belfast” (nos cinemas).

“Drive my car” (nos cinemas; Mubi, a partir de 1/4).

“Duna” (HBO Max e Now; para alugar: Apple TV, Prime Video, Google Play e Microsoft Store)

“Licorice Pizza” (nos cinemas).

“King Richard: Criando campeãs” (HBO Max, Now e Oi Play; para alugar: Apple TV, Amazon Video e Microsoft Store)

“Não olhe para cima” (Netflix)

“No ritmo do coração” (Prime Video; para alugar: Apple TV, Prime Video e Google Play)

Melhor diretor:

Jane Campion, “Ataque dos cães” (Netflix)

Kenneth Branagh, “Belfast” (nos cinemas)

Ryusuke Hamaguchi, “Drive My Car” (nos cinemas; Mubi, a partir de 1/4)

Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza” (nos cinemas)

Steven Spielberg, “Amor, sublime amor” (Disney+)

Melhor atriz:

Nicole Kidman, “Apresentando os Ricardos” (Prime Video)

Jessica Chastain, “Os olhos de Tammy Faye” (Star+, a partir de 6/4)

Penélope Cruz, “Mães paralelas” (Netflix) .

Olivia Colman, “A filha perdida” (Netflix).

Kristen Stewart, “Spencer” (nos cinemas).

Melhor ator:

Will Smith, “King Richard: Criando campeãs” (HBO Max, Now e Oi Play; para alugar: Apple TV, Amazon Video e Microsoft Store)

Benedict Cumberbatch, “Ataque dos cães” (Netflix)

Denzel Washington, “A tragédia de Macbeth” (Apple TV)

Andrew Garfield, “Tick, tick… Boom!” (Netflix)

Javier Bardem, “Apresentando os Ricardos” (Prime Video)

Melhor ator coadjuvante:

Kodi Smit-McPhee, “Ataque dos cães” (Netflix)

Troy Kotsur, “No ritmo do coração” (Prime Video; para alugar: Apple TV, Prime Video e Google Play)

Ciaran Hinds, “Belfast” (nos cinemas)

Jesse Plemons, “Ataque dos cães” (Netflix)

J.K. Simmons, “Apresentando os Ricardos” (Prime Video)

Melhor roteiro adaptado:

“Ataque dos cães” (Netflix)

“A filha perdida” (Netflix)

“No ritmo do coração” (Prime Video; para alugar: Apple TV, Prime Video e Google Play)

“Drive my car” (nos cinemas; Mubi, a partir de 1/4)

“Duna” (HBO Max e Now; para alugar: Apple TV, Prime Video, Google Play e Microsoft Store)

Melhor roteiro original:

“Belfast” (nos cinemas)

“Licorice Pizza” (nos cinemas)

“Não olhe para cima” (Netflix)

“King Richard: Criando campeãs” (HBO Max, Now e Oi Play; para alugar: Apple TV, Amazon Video e Microsoft Store)

“A pior pessoa do mundo” (indisponível)

Melhor animação:

“Encanto” (Disney+)

“A família Mitchell e a revolta das máquinas” (Netflix e Now; para alugar: Apple TV, Google Play, Claro Video e Microsoft Store)

“Luca” (Disney+)

“Raya e o último dragão” (Disney+)

“Flee – Nenhum lugar para chamar de lar” (nos cinemas, a partir de 21/4)

Melhor filme internacional:

“Drive My Car” – nos cinemas; Mubi, a partir de 1/4

” A felicidade das pequenas coisas” – Belas Artes A La Carte

“A mão de Deus” – Netflix

“A pior pessoa do mundo” (Noruega) – nos cinemas

“Flee – Nenhum lugar para chamar de lar” (Dinamarca) – nos cinemas, a partir de 21/4

Melhor fotografia:

“Ataque dos cães” (Netflix)

“Duna” (HBO Max e Now; para alugar: Apple TV, Prime Video, Google Play e Microsoft Store)

“O beco do pesadelo” (Star+)

“A tragédia de Macbeth” (Apple TV)

“Amor, sublime amor” (Disney+)

Melhor montagem:

“Duna” (HBO Max e Now; para alugar: Apple TV, Prime Video, Google Play e Microsoft Store)

“Tick, tick… Boom!” (Netflix)

“Ataque dos cães” (Netflix)

“Não olhe para cima” (Netflix)

“King Richard: Criando campeãs” (HBO Max, Now e Oi Play; para alugar: Apple TV, Amazon Video e Microsoft Store)

Melhor design de produção:

“Duna” (HBO Max e Now; para alugar: Apple TV, Prime Video, Google Play e Microsoft Store)

“O beco do pesadelo” (Star+)

“Amor, sublime amor” (Disney+)

“A tragédia de Macbeth” (Apple TV)

“Ataque dos cães” (Netflix)

Melhor som:

“Duna” (HBO Max e Now; para alugar: Apple TV, Prime Video, Google Play e Microsoft Store)

“Amor, sublime amor” (Disney+)

“Ataque dos cães” (Netflix)

“007 – Sem tempo para morrer” (Now; para alugar: Prime Video, Apple TV, Google Play e Microsoft Store)

“Belfast” (Disponível nos cinemas)

Melhores efeitos especiais:

“Duna” (HBO Max e Now; para alugar: Apple TV, Prime Video, Google Play e Microsoft Store)

“Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” (Now; para alugar: Apple TV, Google Play e Microsoft Store)

“007 – Sem tempo para morrer” (Now; para alugar: Prime Video, Apple TV, Google Play e Microsoft Store)

“Free Guy: Assumindo o controle” (Star+)

“Shang-Chi e a lenda dos dez anéis” (Disney+)

Melhor figurino:

“Cruella” (Disney+)

“O beco do pesadelo” (Star+)

“Cyrano” (não disponível)

“Amor, sublime amor” (Disney+)

“Duna” (HBO Max e Now; para alugar: Apple TV, Prime Video, Google Play e Microsoft Store)

Melhor maquiagem e penteado:

“Os olhos de Tammy Faye” (Star+, a partir de 6/4)

“Duna” (HBO Max e Now; para alugar: Apple TV, Prime Video, Google Play e Microsoft Store)

“Cruella” (Disney+)

“Casa Gucci” (Now; para alugar: Prime Video, Apple TV, Google Play e Microsoft Store)

“Um príncipe em Nova York 2” (Prime Video)

Melhor trilha sonora original:

“Duna” (HBO Max e Now; para alugar: Apple TV, Prime Video, Google Play e Microsoft Store)

“Ataque dos cães” (Netflix)

“Não olhe para cima” (Netflix)

“Mães paralelas” (Netflix)

“Encanto” (Disney+)

Melhor canção original:

“No Time to Die”, Billie Eilish e Finneas O’Connell (“007 – Sem tempo para morrer”) – Now; para alugar: Prime Video, Apple TV, Google Play e Microsoft Store

“Be Alive”, Beyoncé Knowles-Carter e Dixson (“King Richard: Criando campeãs”) – HBO Max, Now e Oi Play; para alugar: Apple TV, Amazon Video e Microsoft Store

“Down to Joy”, Van Morrison (“Belfast”) – Nos cinemas

“Dos Oruguitas”, Lin-Manuel Miranda (“Encanto”) – Disney+

“Somehow You Do”, Diane Warren (“Four Good Days”) – Now; para alugar: Apple TV, Claro Video e Google Play

Melhor documentário:

“Summer of Soul” (Telecine)

“Flee – Nenhum lugar para chamar de lar” (nos cinemas, a partir de 21/4)

“Ascension” (Paramount+)

“Attica: A solução final” (HBO Max)

“Writing with Fire” (Now; para alugar: Apple TV, Claro Video e Amazon Video)

Melhor curta:

“On my mind” (Não disponível)

“The Long Goodbye” (Não disponível)

“Please hold” (Não disponível)

“Ala Kachuu: Take and Run” (Não disponível)

“The Dress” (Não disponível)

Melhor curta de animação:

“The Windshield Wiper” (Não disponível)

“Robin Robin” (Netflix)

“Bestia” (Não disponível)

“Boxballet” (Não disponível)

“Affairs of the art” (Não disponível)

Melhor curta de documentário:

“Three Songs for Benazir” (Netflix)

“When We Were Bullies” (Não disponível)

“The Queen of Basketball” (Não disponível)

“Onde eu moro” (Netflix)

“Audible” (Netflix)

Foto: Reprodução oscars.org

Fonte: Site Extra Globo e oscars.org