Prêmio da Mega-Sena sai para dois apostadores

Dois apostadores – de Maceió e de São Paulo – acertaram as seis dezenas do Concurso 2.376 da Mega-Sena, realizado nesse sábado (29) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo. Cada um vai receber R$ 47,3 milhões.

As dezenas sorteadas foram 12, 14, 17, 18, 19 e 22.

A quina teve 433 ganhadores e cada receberá R$ 18.922,04. Os 19.908 acertadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 587,93.

O próximo concurso da Mega-Sena será na próxima quarta-feira (2) e deverá pagar um prêmio de R$ 2,5 milhões.

