Prêmio de inovação no serviço público paraense abre inscrições para Edição 2023

“Inscrever um projeto no Prêmio Inova Servidor é muito gratificante. Além da

participação no evento, foi formidável conhecer outras propostas de servidores que

podem, sem dúvida, propiciar melhorias no atendimento na qualidade do serviço

público”, afirma Cynthia Pantoja, chefe de gabinete da Polícia Científica do Pará e

integrante de uma das equipes finalistas da terceira edição do Prêmio Inova

Servidor.

A servidora representou a iniciativa “Humanização do atendimento ao usuário na

Polícia Científica do Pará”, que planejou e implementou quatro equipamentos

capazes de contribuir para o acolhimento mais humanizado dos usuários da

instituição: capela ecumênica, brinquedoteca, consultório exclusivo para crianças e

adolescentes vítimas de violência e um consultório para grupos vulneráveis, vítimas

de violência.

“A implantação do projeto foi um grande sucesso, e logo foi percebido uma

mudança de fluxo dos usuários para aguardar o atendimento nesses locais mais

humanizados, sentindo-se mais acolhidos”, destaca.

Inova Servidor 2023

São iniciativas como a da equipe de Cynthia que o Governo do Pará busca valorizar

por meio do Prêmio Inova Servidor e os servidores já podem elaborar seus projetos,

pois a Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) lançou nesta

quarta-feira (26) o edital e abriu as inscrições para a edição de 2023 da premiação.

Na sua quarta edição, o programa de valorização busca estimular a atuação

integrada de servidores públicos, incentivando a implementação de projetos

inovadores nos serviços prestados pelo governo estadual, que melhorem o

atendimento da sociedade. Este ano, o tema proposto é “Potencializando a cultura

de inovação” e os servidores podem inscrever suas ações até o dia 27 de agosto.

“O foco nas pessoas é um dos principais pontos observados pelo comitê julgador.

Acreditamos que a inovação no serviço público precisa ter como prioridade a

melhoria de algum serviço para a população ou processo administrativo que valorize

o bom uso dos recursos do Estado e traga mais eficiência para o trabalho”, explica a

diretora geral da EGPA, Elisangela Jorge.

Regras para inscrição e premiação

Podem participar deste concurso servidores ou equipes de servidores públicos em

atividade na esfera estadual, ocupantes de cargo público de provimento efetivo ou

precário, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que atuem na administração

direta, autárquica e fundacional, bem como em empresas públicas ou sociedades de

economia mista.

As duas categorias para concorrer são: Projeto Inovador em Processos

Organizacionais na Administração Pública Estadual, ou seja, inovações

desenvolvidas e implementadas que modificaram a forma como a organização

realiza suas funções ou gerencia seus recursos; e Projeto Inovador em Serviços e

Políticas Públicas na Administração Pública Estadual, que podem modificar

positivamente a entrega de serviços públicos ou a elaboração, implementação e

avaliação de políticas públicas.

Os vencedores receberão prêmios em dinheiro. O 1º lugar de cada categoria

receberá R$ 5.000,00; o 2º, R$ 4.000,00; o 3º, R$ 3.000,00. O edital completo e o

link para inscrição estão disponíveis no site da EGPA: egpa.pa.gov.br.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação