Preocupação das pessoas sobre sexualidade de Vitão incomoda o cantor

Depois de publicações do cantor Vitão sobre a redescoberta de sua sexualidade, vários comentários surgiram. A polêmica agora está no incômodo dele com a preocupação das pessoas a respeito depois de lançar uma música, “lancei uma música e todo mundo falando só sobre se eu sou gay ou não”.

Na última sexta-feira (06/05), Vitão, fez esse desabafo em vídeos no seu Instagram. Vitão é participante do quadro Dança dos Famosos e toda a repercussão começou depois que fez publicações sobre o uso de maquiagem, que segundo ele, é uma ferramenta de comunicação na qual passa dos limites sobre discussões de sexualidade e gênero.

O cantor também afirma que em sua opinião, a sexualidade não deveria ser algo que gere tanta discussão e polêmicas, dizendo: “Talvez a gente seja menos complicado que isso, talvez a gente só goste de se encontrar mesmo, de se amar, independente de gênero, roupa, de qualquer coisa, de órgão sexual.” Continua dizendo: “Ou você é bi, ou gay, ou hétero, ou alguma de outras siglas e, isso acaba determinando tudo na nossa vida.” O cantor ainda indaga: “Por que tem que ser assim? Será que existe realmente na nossa natureza? Eu acho que não.” Finaliza.

Depois do lançamento de sua música, o cantor relata o fato de ter ficado inconformado com a situação. “Eu sou músico, pra quem não sabe, lancei uma música hoje, inclusive, e está todo mundo falando só sobre se eu sou gay ou não, ao invés de ouvir minha música.”

Além de lembrar o público que é músico e lançou a música nova, ele continua afirmando que se as pessoas ouvissem a música dele, entenderiam muito mais a verdade. Diz que os artistas geram debates e discussões: “O meu questionamento é justamente sobre o conceito de sexualidade que a gente tem no nosso mundo. Será que isso não é muito mais uma criação social e religiosa do que de fato nossa natureza como ser humano?” e, expressa que as pessoas podem ser cada vez mais livres com o ser humano.

Fonte: R7/Foto Destaque: Vitão. Reprodução/Instagram