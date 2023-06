Preparativos para a COP-30 em Belém são destaque no Portal Samaúma de notícias

Em entrevista à jornalista Malu Delgado, do Portal Samaúma, nesta terça-feira,26, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues falou sobre os preparativos da cidade para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), em 2025. Entre os principais projetos detalhados pelo gestor municipal estão a reforma do Complexo do Ver-o-Peso, a construção do Parque Urbano São Joaquim e o plano de arborização e urbanização sustentável de Belém.

O Parque Urbano Igarapé São Joaquim, na bacia do Una, terá área de 6,48 hectares e 4,6 km de extensão. Orçado em R$ 150 milhões, o projeto envolve urbanização, sistema de esgotamento sanitário, drenagem pluvial, abastecimento de água e mobilidade urbana.

Já a reforma do Complexo do Ver-o-Peso envolve um projeto de manutenção e adequação de todo o espaço, que vai contemplar todas as dependências do lugar mais icônico de Belém, desde o estacionamento, feiras, mercados de carne e de peixe, até a Pedra do Peixe e Feira do Açaí.



Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/COMUS