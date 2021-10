Presa em gaiola, arara-azul é resgatada pela PM em Novo Progresso

Policiais da 7ª Companhia Integrada da Polícia Militar inforaram que a arara-azul, de pequeno porte, estava presa em uma gaiola quando foi abandonada pelo suposto dono, logo que a viatura de polícia apareceu na rua em que o homem estava com a ave. Com informações do site Novo Progresso.

O caso aconteceu neste domingo, por volta das 16h30, em Novo Progresso, município do sudoeste do estado. As araras-azuis são animais que se destacam pela beleza e estão na lista de risco de extinção devido à caça, ao comércio clandestino e à degradação em seu habitat natural por conta do desmatamento.

Os policiais informaram ainda que o encontro com o homem ocorreu quando a guarnição estava em ronda na vicinal Jamanxim e viu o suspeito com a gaiola. Ele abandonou o artefato com a ave dentro, provavelmente, segundo os PMs, com medo de ser preso.

Segundo os policiais, o homem correu para uma área de mata e sumiu, então eles pegaram a arara-azul. Como não havia agentes do Ibama no Instituto, no momento do achado da arara, e não era possível soltar o animal na natureza porque ele apresenta deformação nas asas, os policiais entregaram a arara-azul à Sandra Batista, militante de um grupo da causa animal que cuida de bichos encontrados em situação de maus tratos.

A 7ª Companhia Integrada da Polícia Militar, em Novo Progresso, informou que vai acompanhar a recuperação da ave para que logo ela possa ser devolvida ao seu habitat natural.

Fonte O Liberal