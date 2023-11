Prescrição da pretensão impede também cobrança extrajudicial do débito

Foi julgada improcedente pela Justiça Federal uma proposta de ação de conhecimento, ajuizada por pessoa física em face de empresa “Recuperadora de Créditos”, por meio da qual se pretendia o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito.



Assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo autor, nos termos da seguinte ementa: “Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de improcedência. Pleito fundado em indevida inclusão do nome da parte devedora no SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO. A prescrição dos débitos, fato incontroverso, impede a possibilidade de qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial, seja por meio do envio de mensagens por celular ou através de ligações, ou de registro do débito em plataforma de cobrança (Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo). Declaração de inexigibilidade, vedada qualquer cobrança, seja judicial ou extrajudicial, ou inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, como forma de pressioná-lo ao pagamento de débito inexigível. Apelo provido”.



A 3ª turma do STJ, ao jugar o REsp 2088100/ SP, fixou que o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Ao decidir, o colegiado ressaltou que, se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor.



Este foi o primeiro precedente do STJ sobre o tema, pacificando o tema, que é controverso nos tribunais estaduais.



No caso, o colegiado discutiu se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.



A relatora, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que, ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está efetivamente exercendo a sua pretensão, ainda que fora do processo.

“Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor. Ou seja, não será mais possível cobrar a dívida.”



Logo, segundo a ministra, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Assim, conheceu e desproveu o recurso especial.

