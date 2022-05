Presença de menores em bares, restaurantes, casas noturnas e clubes é investigada em Alenquer

Tramita sob sigilo na Promotoria de Justiça de Alenquer um procedimento administrativo instaurado, no último dia 20 de abril, pelo promotor de Justiça Pedro Renan Cajado Brasil, cuja finalidade é coibir a entrada de menores em bares e estabelecimentos congêneres no município de Alenquer, no oeste do Pará.

Serão alvos de fiscalização pelo MP, donos de bares, butecos, bodegas, restaurantes, casas de diversão, lanchonetes, clubes, produtores de eventos, bailes, casas noturnas, casas de jogos e locais de diversão congêneres. A medida visa combater um crime que aumenta no município: a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Para cumprir o que preconiza o Estado da Criança e do Adolescente (ECA), o MPPA quer que esses estabelecimentos proíbam a entrada de menores.

No ano passado, por exemplo, foi deflagrada a operação ‘Rosa do Deserto’, que cumpriu mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor de um homem suspeito de aliciar e chantagear menores, em Alenquer.

Há relatos de outros casos semelhantes de adolescentes sendo aliciados para a prostituição no município.

Este mês é dedicado ao enfrentamento e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país.

Fonte: O Estado Net

