Presidência da Câmara Municipal de Palestina do Pará é acusada de favorecer um irmão de vereador

A definição do ditado popular “Farinha pouca, meu pirão primeiro” mostra claramente o egoísmo do ser humano. De pensar somente em si, de querer as coisas primeiro para si e somente se sobrar é que poderá partilhar com os irmãos, coisas muito corriqueiras no mundo político de Palestina do Pará.

A máxima de “Farinha pouca, meu pirão primeiro” anda ocorrendo na Câmara Municipal de Palestina do Pará (CMPP), na Região de Carajás, pois o Portal Debate recebeu a denúncia de um pagamento, no valor de R$ 300, relacionado à fixação de quadros com fotos de ex-vereadores, em uma galeria de honra da Casa de Leis, a um prestador de serviço, através da nota fiscal Nº 231231, no dia 15 de março de 2022.

Até aí tudo bem. O serviço prestado não necessita de licitação, o pagamento com nota fiscal poderia ser realizado, pois o valor é muito baixo. O problema é que o “afixador de quadros” é irmão do vereador Edivaldo Verçosa dos Santos (PSD), caracterizando supostos crimes de nepotismo, tendo em vista o favorecimento de familiares do parlamentar e ato de improbidade administrativa por parte da presidente Valéria Mendonça Costa (PSDB), pois fere o principio da impessoalidade na gestão pública.

O vereador da cidade de Palestina ganha R$ 3.750 bruto, logo Edivaldo Verçosa deveria arrumar uma maneira decente de descolar “uns trocados” para o irmão. Esses 300 reais deveriam ter sido pagos a um cidadão comum sem parentesco com nenhum parlamentar, porque, com a atual crise, essa grana faria bem a qualquer trabalhador que vive comendo “o pão que o diabo amassou” para sustentar a família.

A Reportagem entrou em contato com a Presidente Valéria Mendonça, na tarde desta quinta-feira (26), a gestora visualizou a mensagem, mas não não se pronunciou. Vale ressaltar que a presidente da Câmara e Edivaldo Verçosa dos Santos pertencem à base de apoio do prefeito “Cláudio da Tetê” (PSDB). O Ministério Público (MPPA) deverá abrir uma notícia de fato para apurar o caso. Como diz o provérbio popular, “Farinha pouca, meu pirão primeiro”.

Fonte: Portal Debate