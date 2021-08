Presidente Bolsonaro é aguardado nesta semana em evento na Grande Belém. De acordo com informações divulgadas nas redes sociais pela Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Pará (COMIEADEPA).

O Presidente confirmou presença na programação em comemoração ao centenário da instituição. O evento será realizado entre os dias 17 e 19 de agosto, no Centro de Eventos Pr. Francisco Alves Ribeiro, em Ananindeua, sendo que a participação de Bolsonaro é aguardada nesta quarta-feira, 18.

Dois deputados da bancada paraense aliados do presidente, Joaquim Passarinho e Éder Mauro, ambos do PSD, confirmaram que a visita está programada, ressaltando, porém, que a agenda presidencial pode sofrer mudanças.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do presidente e aguarda retorno.

