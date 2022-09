Presidente Bolsonaro participa do funeral da rainha Elizabeth II

O presidente Jair Bolsonaro participou, nesta segunda-feira, 19, em Londres, na Inglaterra, do funeral da Rainha Elizabeth II. “Na Abadia de Westminster, prestamos uma última homenagem à Rainha Elizabeth II e apresentamos, em nome do fraterno povo brasileiro, nossas orações para que Deus console o Rei Charles III, sua família e seu povo, firmes na esperança de que estaremos todos juntos na vida eterna”, escreveu, em publicação nas redes sociais.

Diversos membros da realeza e líderes mundiais acompanharam a cerimônia. Elizabeth morreu no último dia 8 de setembro, aos 96 anos. No mesmo dia, Bolsonaro decretou luto oficial de três dias no Brasil.

Após o funeral de Estado, em Londres, o corpo da monarca foi levado ao Castelo de Windsor, que fica nos arredores da capital britânica, onde foi sepultado por volta das 15h30, no horário de Brasília.

Acompanhando pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, o presidente brasileiro também compareceu, nesta segunda-feira, à recepção oferecida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, James Cleverly.

No fim da tarde, Bolsonaro deixa a capital inglesa com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Amanhã, terça-feira, 20, ele faz o discurso de abertura dos debates de alto nível da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

INTERINO

Enquanto Bolsonaro está fora do país, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está no comando da Presidência da República. Ele deve permanecer no exercício do cargo até quarta-feira (21), dia em que o mandatário deve retornar ao Brasil.

Neste mesmo período, também estão fora do país o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (segundo na linha sucessória presidencial) e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (terceiro na sucessão). Os dois disputam cargos eletivos nas Eleições 2022 e, por isso, não podem assumir a Presidência.

Imagem: Agência Brasil