Presidente Chicão e deputados recebem comitiva para discutir exploração de petróleo

O presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Chicão, acompanhado dos deputados Iran Lima, Luth Rebelo, Gustavo Sefer e Nilton Neves, recebeu uma comitiva de empresários interessados em avançar nas negociações para a exploração de petróleo no Estado, que eles denominaram de novo pré-sal. O encontro ocorreu na última terça-feira, 16.

O governador Helder Barbalho também está acompanhando a agenda e se mostrou aberto a apoiar o projeto de exploração de petróleo, que será executado na costa do Amapá, e terá apoio logístico totalmente sediado em Belém.



Fábio Vasconcelos (Vice-presidente do Sindicato Nacional das Indústrias Navais), Rafael Teixeira, Roberto K.Filho, Roberto Kataoka, Paulo Morelli, Antônio Batista, Ivo Borges (Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos), Dário Magalhães, Prefeito Dr. Lourival Menezes e vereadora Marília – Baião, e Ricardo – Federação de Futebol do Oeste do Pará.



O presidente deixou a cargo dos deputados Gustavo Sefer e Luth Rebelo a construção de uma agenda dessa pauta, a partir de um grupo de trabalho, para que todas as demandas ponderadas pelo grupo obtenham apoio e avanço nas discussões nacionais.



Imgem: Guilherme Thorres (AID/Alepa)