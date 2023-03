Presidente da ACSPMBMPA alinha visita institucional com o governador Hélder Barbalho

A presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Pará (ACSPMBM/PA), cabo Karla Cristina, reuniu com o governador Hélder Barbalho, na última segunda-feira, 13, com objetivo de alinhar visita institucional, visando o estabelecimento do estreito diálogo para debater pautas relacionadas aos militares estaduais. O encontro ocorreu durante a cerimônia de anúncio em investimentos avaliados em cerca de R$ 20 milhões para os órgãos da Segurança Pública Estadual, no Centro de Aperfeiçoamento e Formação de Praças “Coronel Moreira”.

Para a presidente da Associação dos Cabos e Soldados da PM/PA, Karla Cristina, as conversas com governador foram de suma importância em prol dos associados militares que foram reconhecidos e parabenizados por Helder pelos trabalhos executados diariamente pela classe especializada, em que, a Associação Militar receberá uma ajuda do chefe do Executivo estadual.

Dentre os presidentes de várias associações que acompanharam Karla Cristina durante o encontro informal com Hélder Barbalho, estavam o mandatário máximo da Associação dos Subtenentes e Sargentos da PM/PA, Sub-Tenente Sérgio Humberto, o qual parabenizou o governador pelo trabalho que vem realizando em prol das comunidades carentes de vários bairros de Belém, assim como pela Assubsar. O encontro veio reforçar seu pedido destinado aos associados militares.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar