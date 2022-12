Presidente da Alepa recebe novos deputados e dá boas-vindas à Casa Legislativa

O presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Chicão (MDB), recebeu, nesta quarta-feira, 21, 18 dos 19 novos parlamentares estaduais eleitos no último pleito, e deu as boas-vindas à Casa de Leis. A reunião ocorreu na Sala VIP e durou cerca de duas horas.

Além de fazer o receptivo à Alepa aos novos parlamentares, o presidente também reuniu para tratar questões administrativas e ressaltou pontos importantes para o andamento da próxima Legislatura, como o credenciamento dos assessorados dos deputados e a localização de gabinetes.

Chicão esclareceu, ainda, sobre as obras em andamento no prédio e a remuneração dos parlamentares, que segue cumprindo, por lei, o percentual de 75% do salário recebido pelos deputados federais, em cumprimento regimental.

Dos 19 novos deputados, 18 estiveram presentes na reunião. “É importante a gente informar e orientar os deputados que estão chegando na Assembleia Legislativa sobre o novo Regimento Interno, que inclusive foi aprovado na sessão de ontem. Esse novo Regimento está para redação final, temos a questão de adequação dos termos, de gramática, mas a ideia é que esse Regimento comece a funcionar realmente no início da próxima Legislatura. Então os deputados tem que ter conhecimento do teor desse novo Regimento”, declarou o presidente.

Chicão ressalta que o Regimento será divulgado no Diário Oficial todas as pessoas poderão ter acesso a essas regras após a divulgação.

“Até para estar por dentro da regulamentação e dessa estrutura nova da Casa. Quando cheguei nessa Casa, eu tive dificuldades em algumas informações. E acho que é importante quem esteja entrando agora poder receber essas informações e que nós recebamos bem quem esteja chegando. E a reunião hoje com os deputados que foram eleitos era justamente para isso, para dar as boas-vindas e repassar para eles, de maneira oficial, formalizada, as informações sobre os direitos, deveres, as obrigações que o mandato de deputado estadual desta Casa demandam”, finalizou.

Imagem: Celso Lobo (AID/Alepa)