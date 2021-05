Presidente da Alepa recebe setor produtivo e discute ações econômicas

Com o objetivo de ouvir as demandas do setor produtivo, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), deputado Chicão, reuniu nesta quarta -feira (20) com representantes da Federação das Indústrias (Fiepa), Federação do Comércio (Fecomércio), Associação Comercial do Pará (ACP) e Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL).

Na ocasião, a categoria apresentou um resumo do cenário crítico em que se encontra o segmento industrial e comercial no Pará, ocasionado pela pandemia.

Segundo o presidente da Fiepa, José Maria Mendonça, os reflexos econômicos obrigaram muitas empresas a fecharem as portas. Portanto, é necessário discutir um plano de retomada para o segmento.

“Nós apresentamos ao presidente da Casa uma proposta de recuperação da indústria e comércio, para que possamos ampliar as discussões com os deputados e o governo. Estamos confiantes e a expectativa é de que a gente construa uma agenda positiva”, ressaltou, José Maria Mendonça.

Foto: Guilherme Thorres (AID/Alepa)

A proposta é defender a manutenção das empresas para assegurar a geração de emprego e renda, a arrecadação de tributos e ajudar o Estado na receita.

Após ouvir os empresários, o presidente Chicão informou que vai agendar uma reunião com os deputados e formar uma equipe técnica para discutir alternativas.

“É uma causa necessária e que importa ao Parlamento e ao Pará. Vamos agendar uma reunião com outros deputados e representantes do setor para discutirmos a situação. Depois, vamos formar equipes de assessoramento técnico para alinhar uma proposta e apresentar ao governador”, disse Chicão.

Os deputados Miro Sanova e Raimundo Santos participaram do encontro e reforçaram o apoio à pauta de reivindicações.

Representando o setor produtivo, estiveram presentes José Maria Mendonça – presidente da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa); Clóvis Carneiro – presidente da Associação Comercial do Pará (ACP); Antônio Ferreira Filho – presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) e Sebastião Campos – presidente da Federação do Comércio (FECOMERCIO).

Por Mara Barcellos – AID – Comunicação Social