Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Piriá é vítima de atentado

O presidente da Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Piriá, Benedito da Costa Araújo Neto (PL), foi vítima de uma tentativa de homicídio no último sábado (29). Segundo informações da Polícia Civil, dois homens em uma motocicleta atiraram em direção ao vereador, mas a arma teria falhado e ele não chegou a ser atingido. Até a manhã desta segunda-feira (31), nenhum suspeito havia sido preso.

A Polícia Civil informou que Benedito da Costa estava em frente ao comércio de sua família quando foi alvo do atentado. Dois homens em uma motocicleta chegaram ao local, um deles sacou uma arma de fogo e atirou pelo menos três vezes em direção ao político, mas a arma não funcionou. A dupla, então, fugiu do local.

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil ressaltou que continua realizando diligências para elucidar o crime, e que testemunhas foram ouvidas e todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas. “A PC pede que qualquer informação para elucidação do caso seja repassada via Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido”, concluiu a PC.

Somente neste final de semana, dois vereadores do Pará foram vítimas de atentados a tiros. Na madrugada desta segunda-feira (31), o vereador de Mocajuba Gabriel Lopes (Solidariedade) foi executado na orla do município do nordeste paraense. Dois homens em uma motocicleta se aproximaram do político e fizeram vários disparos contra ele, que não resistiu.

Fonte: O Liberal