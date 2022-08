Presidente da Câmara dos Deputados dos EUA desafia cortina preta da China e visita Taiwan

A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, chegou a Taiwan nesta terça-feira, 02, começando uma visita que Pequim tinha advertido contrariamente, dizendo que isso prejudicaria as relações sino-americanas. Pelosi está em uma viagem pela Ásia que inclui visitas anunciadas a Singapura, Malásia, Coréia do Sul e Japão.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse no início desta semana que qualquer visita de autoridades norte-americanas a Taiwan seria “uma interferência grosseira nos assuntos internos da China” e alertou que “o Exército de Libertação do Povo Chinês nunca ficará de braços cruzados”.



A China tem Taiwan como parte de seu território e a visita da autoridade norte-americana faz com que o clima fique ainda mais tenso entre as duas potências.

Há mais de 30 anos, Pelosi irritou o governo da China ao aparecer na Praça da Paz Celestial e mostrar uma faixa em homenagem aos dissidentes mortos nos protestos de 1989, quando tanques de guerra, por ordem do governo, passaram por cima das pessoas sem dó nem piedade.



Nesta terça-feira, a congressista desconsiderou as advertências da China e desembarcou em Taiwan para apoiar seu governo e se reunir com ativistas de direitos humanos.

A viagem de Pelosi é o auge de décadas como uma das principais críticas norte-americanas ao governo chinês, especialmente em questões de direitos, e ressalta a longa história de adoção, pelo Congresso dos EUA, de uma linha mais dura do que a Casa Branca nas negociações com Pequim.



Segunda na linha sucessória à presidência dos EUA, depois da vice-presidente Kamala Harris, Pelosi se tornou a representante política mais importante dos EUA a viajar para Taiwan desde o então presidente da Câmara, Newt Gingrich, em 1997. Ela lidera uma delegação de seis outros membros da Câmara.



Em 1991, dois anos após a sangrenta repressão da China às manifestações pró-democracia, Pelosi e dois outros parlamentares dos EUA apresentaram uma faixa na Praça da Paz Celestial que dizia: “Aos que morreram pela democracia na China”. A polícia se aproximou, forçando-os a deixar a praça.



Em 2015, ela levou um grupo de democratas da Câmara ao Tibete, a primeira visita desse tipo desde a agitação generalizada em 2008. Pelosi tem falado regularmente sobre questões de direitos humanos no Tibete e se encontrou com o Dalai Lama, que Pequim considera um separatista violento.

REAÇÃO

A China vê as visitas de autoridades dos EUA a Taiwan como um sinal encorajador para o campo pró-independência da ilha. Washington não tem laços diplomáticos oficiais com Taiwan, mas os EUA são legalmente obrigados a fornecer os meios para que a ilha se defenda.

Kharis Templeman, especialista em Taiwan da Hoover Institution da Universidade de Stanford, disse que Pelosi, de 82 anos, estaria procurando cimentar seu legado ao sinalizar apoio a Taiwan contra a pressão de Pequim.



“E que pessoa melhor para enviar esse sinal do que a própria presidente da Câmara? Então ela está em uma posição simbólica muito poderosa para se colocar contra o PCC”, afirmou Templeman, referindo-se ao Partido Comunista Chinês.

Pequim considera Taiwan parte de seu território e nunca renunciou ao uso da força para colocar a ilha sob seu controle. Taiwan rejeita as reivindicações de soberania da China e diz que apenas seu povo pode decidir seu futuro.



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse que uma viagem levaria a “desdobramentos e consequências muito graves”.

Analistas disseram que a resposta de Pequim provavelmente será simbólica. “Acredito que a China tentou sinalizar que sua reação deixaria os EUA e Taiwan desconfortáveis, mas não causaria uma guerra”, afirmou Scott Kennedy, analista sobre China no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington.



O Congresso norte-americano há muito adota uma linha mais dura em relação a Taiwan do que a Casa Branca, não importando se estão no comando os democratas, como o presidente Joe Biden e Pelosi, ou os republicanos.

Os republicanos apoiaram a viagem de Pelosi. “Qualquer membro que queira ir, deve ir. Isso mostra dissuasão política ao presidente Xi”, disse o deputado Michael McCaul, principal republicano do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, à NBC News.



Imagem: Agência Brasil/Reuters