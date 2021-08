Presidente da Câmara dos Deputados veta indicação de Rodrigo Maia para vice-líder da oposição

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), vetou a indicação do ex-presidente da Casa, Rodrigo Maia (Sem Partido-RJ), para a vice-liderança da oposição. Como justificativa, Lira afirmou que o fato de Maia não pertencer a nenhum partido inviabiliza a decisão.

O argumento usado por Lira para negar a indicação do ex-presidente da Câmara foi embasado em uma decisão do próprio Maia de 2018. Segundo esse entendimento, para fazer parte da vice-liderança da oposição há necessidade de ser de um partido que expressa posição contrária ao governo. O nome de Maia chegou a aparecer no site da Câmara como vice-líder, mas já foi retirado.

A decisão de Lira aponta que uma indicação como a de Maia está sujeita às mesmas disposições que a liderança da minoria. Uma delas, por exemplo, é a de que os vice-líderes sejam escolhidos entre partidos de oposição ao governo federal. Como Maia não tem partido, ele não poderia ocupar a posição.

A vice-liderança da oposição daria a Rodrigo Maia alguns benefícios, superando algumas limitações que ele enfrenta hoje por estar sem partido. Maia não tem, por exemplo, garantia de tempo de fala em plenário durante votações.

Fonte: Pleno News