Presidente da CMB colhe assinaturas para abertura da CPI do Transporte Público

Zeca Pirão (MDB) espera colocar abertura de votação da CPI em dezembro. Setransbel quer que a tarifa de ônibus seja reajustado de R$ 3,60 para R$4,87.

O presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador Zeca Pirão (MPB) iniciou nesta terça-feira (19) a coleta de assinaturas para abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os contratos do transporte público da capital. Para levar a abertura da CPI para votação é preciso que 12 assinaturas sejam colhidas, Pirão já recolheu 23 das 35 assinaturas possíveis.

De acordo com Zeca Pirão, a comissão vai investigar o sistema de permissão, o sistema do passe fácil, cadastramento dos usuários no sistema, os recibos do pagamento, controle de gestão do referido sistema, bem como, a relação da arrecadação mensal de todas as empresas e clientes.

“Nós demos um prazo para as empresas começarem a apresentar as melhores, darem uma satisfação aqui para Câmara sobre o que eles estão fazendo para que haja essa melhora. A partir de dezembro, depois de ter dado oportunidade para todos os lados, dos empresários, da prefeitura e o lado dos vereadores”, acrescentou o vereador.

Aumento passagem de ônibus

Setransbel quer aumento na tarifa de ônibus em Belém. — Foto: Taymã Carneiro / G1

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) quer que a tarifa de ônibus seja reajustado de R$ 3,60 para R$4,87. O sindicato enviou pedido à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), no dia 22 de setembro, que disse estar realizando “estudos técnicos, de acordo com a legislação em vigor e no mais estrito interesse público”.

Setransbel justificou o aumento porque o último reajuste foi feito em 2019 e que “a capital paraense tem a segunda menor tarifa dentre todas as cidades do Brasil”.

Fonte G1 PA