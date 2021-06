Presidente da Intel: escassez de chips pode durar dois anos ou mais

O presidente da Intel, Pat Gelsinger, afirmou nesta segunda-feira (31) que a falta de chips no mercado de tecnologia pode persistir para além de 2022. A carência do produto acontece em virtude da intensa procura por semicondutores, que cresceu desde o início da pandemia da Covid-19.

Gelsinger, líder da maior fábrica de chips dos EUA, afirmou em evento online que pequenos ajustes na cadeia de suprimentos podem ajudar no curto prazo, mas a construção de novas indústrias para regularizar a produção ainda pode levar anos.

O problema já está atingido fortemente a indústria automotiva e também pode ser sentido na capacidade produtiva de outros setores, especialmente na manufatura de computadores e outros equipamentos.

A indústria de computadores é um dos setores que está sofrendo impacto do aumento da demanda por semicondutores desde o início da pandemia. Imagem: Piotr Swat/Shutterstock

No evento, o executivo da Intel ainda falou: “Planejamos expandir para outros locais nos EUA e Europa, para assegurar uma cadeia de abastecimento segura para o mundo”, concluiu ele, sem dar mais detalhes.

Em março, a empresa anunciou um plano ambicioso de US$ 20 bilhões para ampliar a capacidade de produção de chips avançados, além da construção de duas fábricas localizadas no estado do Arizona.

Em abril, Gelsinger já havia alertado para o problema no suprimento de chips, em entrevista dada para o jornal Washington Post.

Na ocasião, a General Motors e a Ford anunciaram a desativação de várias fábricas em território norte-americano com o objetivo de conter o problema no suprimento de semi-condutores.

Em outra frente, o governo Biden também sinalizou o envio de US$ 50 bilhões como subsídio para a fabricação de semicondutores. Uma ideia que conquistou apoio consensual tanto do Partido Democrata quanto do Republicano.

Uma associação do setor automotivo mostrou interesse pela proposta e sugeriu que uma parte do investimento estatal seja direcionado para impulsionar a capacidade industrial de chips para automóveis.

A atitude do governo americano, entretanto, só deve trazer resultados no longo prazo.

Via: Estadão