Presidente da Ucrânia, Zelensky diz que é “questão de tempo” russos atacarem a Otan

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelesnky, afirmou na noite do domingo (13) que, caso a Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan) não instale uma zona de exclusão aérea em território ucraniano, é “questão de tempo” para que membros da organização sejam atacados pela Rússia.

– No ano passado, eu deixei bem claro para os líderes da Otan que eles não fossem duros o bastante nas sanções preventivas contra a Rússia, que ela poderia começar uma guerra. Nós estávamos certos. E agora repito novamente: “Se vocês não fecharem nossos céus, é apenas uma questão de tempo até que mísseis russos caiam em seu território, no território da Otan – afirmou.

De acordo com Zelensky, 35 pessoas morreram e 134 ficaram feridas em ataques aéreos contra uma base militar no oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia, membro da Otan. O governante ucraniano lembrou que o ataque em questão aconteceu em uma localidade que fica a apenas 20 quilômetros da fronteira com a Otan.

– Mísseis russos e bombas atingiram nosso país novamente. De leste a oeste, 30 mísseis apenas na região de Lviv. O bombardeio do Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança matou 35 pessoas e feriu outras 134. Nada do que acontecia ali era uma ameaça ao território da Federação Russa – ressaltou.