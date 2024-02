Presidente do Barcelona reforça confiança em Deco e admite mexicano como opção para saída de Xavi

Com a saída de Xavi Hernández certa no fim da temporada, o Barcelona terá uma mudança no comando técnico. O presidente Joan Laporta mostrou confiança no trabalho do luso-brasileiro Deco, atual diretor de futebol do clube, e admitiu que Rafa Márquez é uma possibilidade.

“Temos de deixar Deco trabalhar, mas existem algumas premissas. (Rafa Márquez) não está descartado, está com um histórico muito bom, está treinando na casa e conhece os jogadores que estão chegando ou em transição”, afirmou em entrevista ao portal “RAC1”.

Rafa Márquez, de 44 anos, comanda o time B do Barcelona desde 2022. O mexicano, assim como Xavi e Deco, é ex-jogador do clube espanhol, fazendo parte de uma geração vitoriosa que conquistou a Liga dos Campeões em 2006 pelo Barça.

Fonte: O Dia/Foto: AFP