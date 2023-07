‘Presidente do BC tem que entender que não é dono do Brasil’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar nesta quinta-feira (13) o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, por conta da alta taxa de juros da economia brasileira. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano, patamar em que se encontra desde agosto do ano passado.

“O governo tem que brigar. O presidente do Banco Central só tem que entender que ele não é dono do Brasil. Ele está exercendo um cargo que foi indicado pelo Senado. E ninguém está pedindo nenhum absurdo”, disse Lula, durante cerimônia de sanção da lei que recria o Minha Casa, Minha Vida.

“Nós estamos pedindo: os juros precisam ser menores para facilitar que os empresários possam tomar crédito, para facilitar que a economia volte a crescer, para financiar o pequeno e médio empreendedor. É só isso. O que estamos querendo demais? Nada”, completou.

Desde o início do ano, Lula e outros membros do governo vêm cobrando Campos Neto sobre a redução dos juros. Em sua última ata, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC indicou que o ciclo de corte na Selic pode se iniciar na próxima reunião do colegiado, marcada para os dias 01 e 02 de agosto.

A Selic é a taxa usada pelo BC para controlar a inflação. Quando a inflação está alta, os juros sobem para desestimular a economia e fazerem os preços caírem. Nos últimos meses, a inflação tem se mostrado mais controlada – em junho, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve a primeira deflação do ano.

Fonte: IG/Foto: Ricardo Stuckert/PR