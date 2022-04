Presidente do Cassazum recebe homenagem do Exército Brasileiro

Associados e simpatizantes do Cassazum estão entusiasmados com a nova administração da atual diretoria, presidida pelo Suboficial da Aeronáutica Yedo Mendes, evidenciando as novas obras construídas e inauguradas recentementes. A programação festiva contou com vários associados que há muito tempo não frenquentavam as dependências do clube militar.

Conforme informações no Cassazum, as pessoas ficaram entusiasmadas pelo que viram em todas dependências da sede campestre. Muitos parabenizaram Yedo Mendes pelo grande feito conquistado através da homenagem prestada pelo Exército Brasileiro ao Cassazum, com medalha e troféu alusivos à dedicação profissional em relevantes serviços prestados em organizações militares do Exército na Área Amazônica.



O Cassazum é um clube presente na sociedade paraense, com participação em torneios esportivos, ações sociais, além da presença nos grandes certames. Por ocasião da pandemia da covid-19, a instituição abriu seus espaços para que a população pudesse receber as vacinas em primeira e segunda aplicações.



“Um clube se destaca pelo serviço prestado a seus associados, mas também, em prol do bem da coletividade. Estamos em Belém, é natural que a população conheça nosso trabalho e também possa usufruir de benefícios oriundos das ações sociais como aconteceu por ocasião da pandemia que assutou a todo o mundo”, frisou Yedo Mendes.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar