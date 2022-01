Presidente do Clube do Remo conversa com a torcida organizada

Com objetivo de aproximar cada vez mais a torcida do clube, o presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes, participou de um bate-papo com as organizadas na noite de ontem, quarta-feira, 26, no salão nobre da sede social, na Avenida Nazaré, em Belém. Por cerca de três horas aconteceu um bate-papo em alto nível, com perguntas e respostas sinceras e transparentes sobre os mais variados assuntos.

Na ocasião, os torcedores puderam tirar suas dúvidas e conhecer um pouco mais de perto do que vem sendo feito na atual gestão azulina. O mandatário remista destacou a importância do encontro.



“Esse canal de diálogo é importante porque as torcidas organizadas ajudam a construir o Clube do Remo, um clube mais forte, participando ativamente no dia a dia e nos jogos. Desde que assumi procurei aproxima a torcida ainda mais ao clube para que a gente possa ouvir a voz da arquibancada, analisar e colocar em pratica as sugestões feitas por eles, que são nosso maior patrimônio, que é a nossa torcida, ajudando e unidos por um ideal que é o Clube do Remo”, explicou Bentes.

Klinger, presidente de uma das organizadas, falou do bate-papo. “Importante essa reunião com o conselho de cada uma das organizadas. Na gestão do Fábio Bentes ele sempre nos trouxe para aproximar do clube a torcida. Depois do bate-papo podemos levar aos nossos membros as ideias porque a gente faz a festa na arquibancada e queremos sempre ajudar em prol do Clube do Remo”, disse.



Imagem: Sandro Galtran/Agência Remo