Presidente do Ideflor renova conselho gestor da Floresta Estadual de Faro

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (IDEFLOR-Bio) publicou portaria renovando o Conselho Gestor Deliberativo da Floresta Estadual (FLOTA) de Faro, no oeste do Pará.

A composição do conselho é formada por representações de órgãos do Poder Público e da sociedade civil. O Conselho Gestor tem como principal atribuição o aperfeiçoamento de uma política pública ambiental na Flota de Faro a fim de que possa garantir o desenvolvimento da sociedade e a conservação dos recursos naturais, bem como o apoio à participação efetiva dos representantes das comunidades locais nos conselhos.

Os conselheiros nomeados e empossados vão exercer o mandato no biênio de 2022/2023.

De acordo com a portaria, as comunidades locais poderão ser representadas por instituições legalmente constituídas, ou por organizações sociais que as representem mesmo que não legalmente constituídas, ou por membro da comunidade escolhido coletivamente entre seus pares.

O Conselho consultivo da Floresta Estadual de Faro será composto por 36 conselheiros, com a finalidade de contribuir para o efetivo cumprimento dos objetivos de criação e implementação do plano de manejo da unidade.

Representantes do Poder Público:

Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará;

Titular: Ronaldison Antônio de Oliveira Farias

Suplente: Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues de Almeida

Câmara Municipal de Faro;

Titular: Delivar de Jesus Batalha Guimarães

Suplente: Alexandre Ribeiro da Costa

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de Faro;

Titular: Arthur Guimarães Brasil

Suplente: Delivaldo dos Anjos Vasconcelos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração de Oriximiná;

Titular: Rubson Rodrigues da Silva

Suplente: Elzo Ramos Picanço

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Trombetas;

Titular: Paulo Jasiel Castigio Varalda

Suplente: Lady Laura Printes Soares

Universidade Federal do Oeste do Pará – Campus Oriximiná;

Titular: Cauan Ferreira Araújo

Suplente: Priscila Saikoski Miorando

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural/Escritório Local Faro e Oriximiná;

Titular: Isomar Castro Barros

Suplente:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente de Nhamundá;

Titular: João Paulo Ribeiro da Fonseca

Suplente: Otávio Filho Santos de Souza

Fundação Nacional do Índio

Titular: Iori Hussak van Velthem Linke

Suplente: Roberta Vicente Teixeira Montanha

Representantes da Sociedade Civil:

Associação de Moradores da Comunidade Remanescente de Quilombos de Cachoeira Porteira;

Titular: Everson Yan Silva dos Anjos

Suplente: Robson Cordeiro Rocha

Associação das Comunidades Remanescente de Quilombos do Município de Oriximiná;

Titular: Claudinete Cole de Souza

Suplente: Gabriela Cardoso Almeida

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Município de Faro;

Titular: Leila Trindade Azevedo da Costa

Suplente: Minervina do Socorro de Azevedo Melo

Colônia de Pescadores Z-76 do Município de Faro – PA;

Titular: Marinilza dos Santos Pereira

Suplente: Jociara dos Passos Freire

Associação Beneficente EMAUS;

Titular: Jair Batista Garcia

Suplente: Raimundo de Castro Caetano

Conselho Geral do Povo Hexkaryana;

Titular: Guilherme Txehkeku

Suplente: Humberto Sostenes Kaiwonoxa

Moradores da FLOTA de Faro;

Titular: Joerisson Fulter Nunes

Suplente: Silvio Glória Silva

Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia;

Titular: Regiane Souza Vilanova

Suplente: Jakeline Ramos Pereira

Instituto de Pesquisa e Formação Indígena;

Titular: Maria Denise Fajardo Pereira

Suplente: Manuella Rodrigues de Sousa

Ainda de acordo com a portaria, o presidente do Conselho consultivo da Floresta Estadual de Faro é o gerente da Unidade de Conservação, que, em suas faltas ou impedimentos, poderá ser substituído pelo vice-presidente, designado pelo IDEFLOR-Bio.

