Presidente do Papão diz que nada está perdido

O presidente do Paysandu Maurício Ettiger fez uma postagem na noite de ontem, domingo, 17, em seu microblog do Twitter, para dizer que nem tudo está perdido, apesar de o Bicola estar na lanterna do Quadrangular de Acesso à Série B, com apenas 2 pontos. Entende o dirigente que a situação não é das mais fáceis, está bastante complicada, mas lembra que o time já venceu muitas barreiras para atingir seus objetivos, sempre contando com o apoio incondicional da Fiel que estará em peso no Estádio da Curuzu, no próximo compromisso do time, sábado, dia 23,exatamente contra o Ituano que, sábado passado, dia 16, venceu o Papão de virada por 3 a 1 no estádio Novelli Júnior.



Além da barreira do Ituano Paulista, o Papão ainda tem de encarar seu ex-técnico, Mazola Júnior, que agora comanda a equipe que vem se transformando no fantasma do Bicola.

Para se ter uma ideia, sem ter vencido nenhuma partida até o momento no Quadrangular da Série C, o Paysandu não pode mais perder nenhuma partida para poder ter uma chance de ficar entre os dois colocados para ascenderem à Série B, onde já está o Clube do Remo, maior adversário do time paraense em Belém.



“Sabemos que não fizemos um bom jogo, mas nada está perdido! Cada jogo é uma final e precisamos de todos juntos para buscar esse acesso!!!”, afirmou o presidente do Paysandu.

O site Chance de Gol afirma que depois do jogo de sábado passado são poucas as probabilidades de conquistar uma das vagas para a Série B de 2022. Antes da partida o Bicola tinha 47% de chances para subir de divisão e 23% de conseguir a vaga na final. Agora, os números caíram para 20,4% de probabilidade de subir e apenas 5,5% de alcançar a decisão.

foto: John Wesley/Ascom Paysandu