Presidente do Paysandu explica acerto com o Goiás e diz que Nicolas ‘mostrava o desejo de sair’

No final da tarde dessa quarta-feira, 8, Goiás e Paysandu anunciaram o acerto pelo atacante Nicolas, que deixa Belém para defender as cores do Esmeraldino por empréstimo até o final de 2022. O período é exatamente o tempo de contrato do atacante de 31 anos com o Papão. Após a confirmação das duas equipes, o presidente bicolor, Maurício Ettinger, foi às redes sociais explicar os capítulos da negociação de saída de Nicolas do Paysandu.

Maurício Ettinger agradeceu ao atacante pelo profissionalismo durante os três anos de Paysandu e afirmou que Nicolas já vinha demonstrando o desejo em sair do clube. Essa situação, inclusive, foi noticiada em 26 de março pelo Portal Roma News. Na época, Nicolas pediu para treinar em separado do elenco enquanto tentava deixar o clube, tendo negociação com o próprio Goiás e com o Vasco da Gama.

“Primeiramente gostaria de agradecer ao Nicolas pelo profissional que foi enquanto esteve dentro do clube e pela liderança que exerceu. Obrigado, Nicolas! Vários motivos nos levaram até este momento. O atleta já mostrava o desejo de sair do clube, inclusive publicamente. Seguramos as duas primeiras propostas (Goiás e Vasco), primeiramente pela boa fase que ele vivia e por não ter compensação financeira ou ser quase nula”, disse Maurício.

O presidente bicolor revelou ainda que a confusão com os torcedores no Aeroporto Internacional de Belém antes da viagem para Fortaleza, quando o Paysandu foi enfrentar o Floresta, aumentou a vontade de Nicolas em deixar a capital paraense. “O problema que ocorreu no aeroporto também incentivou o jogador a deixar a cidade. Mesmo assim, em relação a isso, aproveito para agradecer a liderança que o Nicolas exerceu ao longo dessa semana. Não escondeu que estava chateado, mas soube conduzir o problema com o grupo”.

Em relação aos valores, Maurício Ettinger contou que o atacante representava cerca de 10% da folha salarial do elenco bicolor e que estava “difícil” manter o pagamento do vencimento do plantel em dia. No acordo com o Goiás, o Paysandu vai receber uma parte do valor – não divulgado por Maurício Ettinger – a vista e terá uma outra quantia paga pelo clube Esmeraldino em caso de compra do atacante durante o período do empréstimo. Além disso, Nicolas abriu mão do que tinha para receber do Paysandu.

