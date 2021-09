Presidente do Paysandu sobre preços do novo sócio-torcedor: ‘Vamos reduzir’

Enquanto o Paysandu se prepara para o quadrangular de acesso à Série B, o clube prepara o lançamento do novo sócio-torcedor. Pelo Twitter, o presidente Maurício Ettinger trouxe uma notícia positiva para os bicolores. De acordo com o mandatário, os preços sofreram uma baixa em relação ao ano passado:

“Amanhã estaremos lançando nosso novo programa de sócio-torcedor. Apesar dos ingressos sofrerem um reajuste consideravel de preço, por conta da redução do público, vamos lançar um programa com preços mais baratos que ano passado. Isso mesmo, vamos reduzir os valores dos planos”, afirmou Ettinger.

O presidente do Paysandu também usou as redes sociais para fazer um balanço do Paysandu na primeira fase da Terceirona. De acordo com Ettinger, a equipe tem consciência do peso desta fase decisiva, além de valorizar a possibildade de disputá-la diante da torcida.

Confira a avaliação de Ettinger:

“Chegamos e chegamos forte. 70% da temporada já passou. Fomos campeões paraenses, e classificamos em primeiro lugar na série C. Sabemos que sem o acesso, nada disso importa, e é pelo acesso, nosso principal objetivo do ano, que vamos lutar agora.

Sei que muitas vezes não jogamos como a torcida queria. Sei também que tivemos problemas. Erramos. Acertamos. Enfrentamos dezenas de dificuldades, sejam operacionais ou financeiras. Não escondemos nenhuma delas do torcedor, buscamos enfrentar todas, e assim chegamos onde estamos.

Vamos jogo por jogo. Temos que brigar bola por bola. E diferente do ultimo ano, essa vez temos a expectativa de ter a Fiel do nosso lado, dentro do estádio. Temos a obrigação de ser fortes dentro de casa, afinal, somos o ‘Papão da Curuzu'”.

Fonte O liberal