Presidente do Paysandu sobre salários em atraso no clube: ‘Não procede’

Maurício Ettinger usou o Twitter para explicar sobre o tema

Que a fase do Paysandu dentro e fora de campo é conturbada, não é segredo para ninguém. A derrota pesada para o Remo no Re-Pa por 4 a 2, em plena Curuzu, e a eliminação na Copa do Brasil se juntam à crise financeira que o clube enfrenta. Ainda assim, o presidente do Papão, Maurício Ettinger, veio à público negar que há salários em atraso.

Pelo Twitter, Ettinger explicou:

Em relação a boatos sobre o atraso no salário dos jogadores, isso não procede. Como já falei, o pagamento é realizado em 2x: Dia 05 o salário, e dia 25 direito de imagem. Estamos cumprindo nossas obrigações. — Mauricio Ettinger (@PresidentePSC) April 16, 2021

Outras explicações

Nicolas:

“Sobre o Nicolas: mais uma vez eu repito que não temos interesse na negociação do atleta. O Goiás procurou de novo, mas nem respondemos as últimas mensagens deles. A proposta está muito aquém da multa que tá prevista no contrato. A gente não quer que ele saia do Paysandu”.

Portal da transparência:

“Aproveito para dizer também que em hipótese alguma o portal da transparência deixará de ser atualizado, como algumas pessoas estão sugerindo. Reparem que as atualizações sempre ocorreram após dia 15 do mês seguinte, isso ocorre por conta do fechamento do balanço.”