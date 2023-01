Presidente do Peru pede antecipação das eleições para dezembro

A presidente do Peru, Dina Boluarte, pediu ao Congresso a antecipação das eleições presidenciais para dezembro de 2023. Boluarte acredita que a medida ajudará na redução da escalada de violência que assola o país desde o fim do ano passado.

Em um ato de governo, a presidente peruana afirmou ser necessário tirar o país “do atoleiro”. Desde dezembro, o Peru convive com protestos em rodovias bloqueadas, problemas de desabastecimento e 47 mortes registradas em meio a uma escada de violência.

“Colocamos este projeto de lei à consideração dos ministros para antecipar para dezembro de 2023 na data e hora que o Congresso disser”, disse.

“Que se retome, neste sentido, essa proposta, que não tem condições e irá nos tirar do atoleiro em que estamos”, completou Dina.

As eleições presidenciais no Peru estavam marcadas para 2026, mas foi antecipado para abril de 2024 após a destituição de Pedro Castillo, que tentou dissolver o Congresso peruano. Se o pedido for acatado, será a segunda mudança na data do pleito.

Protestos no Peru

Desde dezembro, manifestantes protestam contra o impeachment do ex-presidente peruano Pedro Castillo. Eles pedem a saída de Dina Boluarte do poder e dissolução do Congresso.

Rodovias foram bloqueadas, provocando o desabastecimento em supermercados, postos de combustíveis e em hospitais. A escalada de violência entre a política e protestantes já provocou 47 mortes.

Castillo sofreu impeachment no dia 7 de dezembro do ano passado, após tentar dar um autogolpe de estado ao tentar dissolver o Congresso. As Forças Armadas interviram e prenderam o ex-presidente peruano.

Enquanto os congressistas acreditam que Castillo tentava minar as forças do Legislativo, aliados do ex-presidente veem golpe do Congresso contra ele.

Fonte: IG/Foto: Melina Mejia/Presidencia/Peru