Presidente do Remo pede apoio financeiro da torcida por maiores investimentos na Série B

Com previsão de déficit de R$ 300 mil por mês, Fábio Bentes faz apelo para que o torcedor participe das ações de arrecadação propostas pelo clube por mais três contratações pontuais

O presidente do Remo, Fábio Bentes, concedeu uma entrevista nesta sexta-feira, disponibilizada à imprensa pela assessoria do clube. O mandatário iniciou falando sobre o desempenho do time no início da Série B do Brasileiro, a formatação do elenco na competição e confirmou a procura por mais três jogadores: um meia e dois atacantes.

– No final do Paraense a gente resolveu contratar atletas visando a Série B, alguns ainda não estão rendendo aquilo que se espera, mas sabe que vão crescer e desenvolver, tem muito mais pra entregar. A gente acha que ainda precisa reforçar algumas posições. Hoje estamos procurando em torno de dois a três atletas que possam chegar e disputar a titularidade. Até a sétima, oitava já devemos ter esses nomes aqui. Alguns jogadores estão em evolução, pegando ritmo de jogo, é o caso do Rafinha.É bom que se diga que a gente está na posição intermediaria da tabela, dentro do nosso planejamento esse era o objetivo nesse início de competição, permanecer do meio pra cima. Obviamente não esperava esse empate em casa, dentro do nosso planejamento gostaria de ter ganhado do Vitória, tivemos chances, mas a gente sabe que Série B é isso, jogos duros, competitivos.— Fábio Bentes, presidente do Remohttps://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Fábio Bentes, porém, alertou que o Remo, hoje, está com um déficit mensal de R$ 100 mil e esse valor deve aumentar para R$ 300 mil com a chegada das novas contratações. O mandatário fez um apelo para que o torcedor ajude o clube financeiramente a partir das ações do marketing visando um investimento maior na sequência da Segundona.

– A gente está no mercado buscando, as dificuldades são muitas e elas passam pelo aspecto financeiro. (…) Criamos algumas formas alternativas de arrecadação, a primeira delas é obviamente a cota da Série B, só que, como temos compromisso com a Justiça do Trabalho, parte dessa cota já fica na Justiça. Somando a cota de televisão, patrocínio e outras receitas, a gente arrecada em torno de R$ 1 milhão por mês e esse custo mês já está em torno de R$ 1,1 milhão. Se a gente contratar, e estamos buscando, acredito que precisaríamos ter em torno de R$ 1,3 milhão por mês, ficaria com negativo em R$ 300 mil.

– É preciso arrecadar com as ações, o que não está acontecendo. As ações que temos lançado estão muito fracas por enquanto, sócio torcedor muito abaixo do que planejamos, pouco mais de mil. A ação dos assentos, não vendemos nem 600, tem um universo de 12 mil para serem colocados. O ingresso virtual, que a gente até paralisou a venda e pretende retornar, estava muito baixa.Que nesse momento a torcida entenda que estamos em uma Série B e que tem que estar junto, adquirindo os produtos que o clube lança, já que não tem ingresso pro jogo. Precisamos que as outras ações funcionem, ano passado na Série B funcionaram muito bem e nesse ano ainda não estão do jeito que a gente queria. Faço uma convocação para o torcedor, pra que continue criticando, questionando, fazendo a parte dele de incentivar sempre que o time merecer, mas que também ajude financeiramente como sempre fez, o que agora na Série B ainda não está acontecendo.— Enfatizou o mandatário

O presidente remista deu ênfase na busca por um meia armador, posição que, até aqui, somente Felipe Gedoz consegue desempenhar com certa regularidade, sem um reserva ideal. Fábio explicou as características do atleta procurado pela diretoria e, em determinado momento da entrevista, voltou a destacar a importância do apoio do Fenômeno Azul por uma contratação com alto investimento.

– Ainda falta um meia com a saída do Renan Oliveira. A gente está buscando, ainda não encontrou com um perfil que julga ser adequado. Queremos um meia mais jovem, promissor, que esteja com uma perspectiva em potencial. Tentamos algumas possibilidades e não conseguimos ainda encontrar esse meia que caiba no nosso bolso, que tenha o perfil de jogo do Bonamigo.Vejo o clube sendo cobrado, tem que trazer jogador de um nível maior, de Série A e B. Temos buscado isso, mas hoje o nosso bolso não dá pra trazer alguns jogadores citados e levantados pela torcida. Se a gente conseguir arrecadar, pode ter certeza que vamos buscar essa peças com mais qualidade.— Falou Fábio Bentes

Fonte:Por Redação do ge — Belém