Presidente do SIRSAN, no oeste do Pará usa entidade para convocar atos a favor de Bolsonaro

O Sindicato Rural de Santarém(SIRSAN), no oeste do Pará, está convocando seus associados para participarem das manifestações a serem promovidas por apoiadores do governo de Jair Bolsonaro, no dia 7 de setembro, data da Independência do Brasil.

Um convite para atos antidemocráticos bolsonaristas, mas que se escudam na “defesa da democracia”, começou a circular pelas redes sociais desde a semana passada, convocado para manifestações a favor do presidente da república, como estão programadoas para acontecer em centenas de cidades brasileiras. Leia a nota no final desta matéria.

Assinada pelo presidente Sérgio Schwade, a entidade se posiciona em apoio ao governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, exorta os associados a paralisarem suas atividades (colheitas, comercialização e etc), e participar do manifesto em prol da ‘democracia’, que ocorrerá no dia 7 de setembro. “Será uma manifestação pacífica com início da concentração na entrada do Loteamento Planalto, ao longo do Km 16, na BR-163, a partir das 8h, e se estenderá ao longo do dia”.

Enquanto que em outros estados e municípios brasileiros, as entidades de classes e instituições que representam setores produtivos da sociedade buscam a pacificação e estabilidade institucional, defendendo o apoio ao sistema eleitoral brasileiro e, sobretudo, à democracia, o presidente do Sindicato Rural de Santarém utiliza a entidade para dar voz às propostas antidemocráticas que pregam, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional e a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal(STF).

O SIRSAN é uma entidade que existe há 42 anos e foi criada para proteger, defender e representar a categoria econômica dos ramos da lavoura, pecuária, extrativismo rural, pesqueiro e florestal, inspirando-se na solidariedade social e na livre iniciativa. Hoje, serviria aos interesses políticos de alguns de seus atuais dirigentes.

O Sindicato Rural de Santarém foi criado em 1979 com o objetivo de ajudar a promover o desenvolvimento de um dos setores produtivos mais importantes da região. Mas, o que se vê atualmente é a instituição, que já teve grandes representantes, pessoas realmente preocupadas com a harmonia entre os grandes produtores e os trabalhadores familiares e os pequenos produtores do campo, ser utilizada para fins não estatutários.

O envovlimento de entidades que recebem recuros públicos em atividades de cunhos político-partidário é vedada por lei. No caso do SIRSAN, a o sindicato rural recebeu verba oficial para a realização de eventos, como a feira agropecuária. O que, em tese, configuraria ato de improbidade administrativa de seus dirigentes.

Sérgio Schwade é o atual presidente e como ele no comando do Sindicato Rural de Santarém pouco se viu ou se vê quando se fala em desenvolvimento, investimento e responsabilidade social.

O SIRSAN é omisso em relação, por exemplo, aos constantes reajustes da conta de energia elétrica, que afeta todos os setores do município. O sindicato se cala também diante dos aumento dos preços dos combustíveis. Esse setor produtivo é um dos mais beneficiados com a volta da inflação e da alta do dólar, pois no caso da soja, a produção é cotada pelo mercado internacional. Quanto mais alta a variação da moeda norte-americana, mais lucros esses produtores têm. No caso da carne, cuja oferta ao mercado interno foi reduzida por causa do aumento das exportações, o panorama se repete.

O setor agropecuário do município, segundo os dados do novo CAGED, foi um dos que tiveram o pior desempenho em Santarém, em 2021. Em sete meses, o setor empregou 170 novos trabalhadores, mas demitiu 139, gerando um saldo de apenas 31, o que dá uma média de saldo mensal de cerca de 4 postos de trabalho.

Em janeiro deste ano foram 22 admitidos contra 48 demissões. Já o mês seguinte registrou 12 admissões contra 118 demissões de trabalhadores. Em março, nova baixa: 17 admissões e 21 desligamentos. No mês de abril, os números continuaram caindo: 06 admissões e 09 demissões. Já em maio, houve 64 admitidos e 15 desligados. No mês de junho, foram 120 admissões e 30 desligamentos. E no mês de julho foram 78 admissões e 47 demissões.

Foram 78 admissões contra 47 desligamentos e um saldo de 31 empregos, no mês de julho.

Fonte: O Estado Net