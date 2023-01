Presidente do UFC é flagrado trocando tapas com esposa

Presidente do UFC, o pugilista Dana White foi flagrado trocando tapas com sua esposa, Anne White, na véspera do Ano-Novo, em meio a uma discussão do casal. Na ocasião, ambos estavam em uma boate de Cabo San Lucas, no México. Após o ocorrido, Dana veio a público pedir desculpas e dizer estar “envergonhado”.

– Eu sou um dos caras que diz que nunca, nunca há uma desculpa para um cara colocar as mãos em uma mulher, e agora aqui estou no TMZ falando sobre isso – declarou em entrevista ao site TMZ.

As imagens mostram que Dana e Anne estavam discutindo quando o pugilista segurou o punho esquerdo da esposa e é atingido por um tapa desferido por ela com o braço direito. O pugilista imediatamente reage com um tapa em Anne, e logo os dois são separados.

De acordo com Dana, ele e sua esposa estavam muito embriagados no momento da discussão.

– Eu estou envergonhado. Temos três filhos e, desde que o vídeo apareceu, mostramos as crianças e estamos mais focados em nossa família agora. As pessoas vão ter suas opiniões sobre isso e as opiniões das pessoas estariam certas, especialmente no meu caso. Você nunca coloca as mãos em uma mulher – salientou.

Anne também veio a público apoiar o marido após o ocorrido.

– Dana e eu estamos casados há quase 30 anos. Dizer que isso está fora do personagem dele é um eufemismo. Infelizmente, nós dois estávamos bebendo demais na véspera de Ano-Novo, e as coisas ficaram fora de controle, em ambos os lados. Conversamos sobre isso em família e pedimos desculpas um ao outro – assinalou.

Confira o vídeo da agressão:

Dana White Slapping the Sh#t out of his wife on NYE! Not a Good Look! 😳 @KiddChris @AllieMartin8 @seg700wlw pic.twitter.com/JIxgxJLjDZ — Flesh Gordon (@TheFleshGordon) January 3, 2023

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Twitter