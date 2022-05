Presidente dos Emirados Árabes Unidos morre aos 73 anos

O emir de Abu Dhabi e presidente dos Emirados Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed al Nahyan, morreu nesta sexta-feira (13) aos 73 anos. Até o momento, de acordo com a agência estatal de notícias WAM, as causas da morte não foram informadas.

– O Ministério de Assuntos Presidenciais apresenta suas condolências ao povo dos Emirados Árabes Unidos e das nações árabes muçulmanas, pelo líder da nação, sua alteza Khalifa bin Zayed al Nahyan, presidente do Estado, que se foi com Deus nesta sexta-feira, 13 de maio – aponta um comunicado emitido pela imprensa local.

A nota, que não deu detalhes sobre a morte do chefe de Estado, anunciou luto oficial de 40 dias e apontou que as bandeiras dos Emirados ficarão a meio mastro no período, como é tradição em alguns países árabes. Também foi anunciada a suspensão dos trabalhos em todas as instituições públicas e empresas privadas a partir desta sexta.

Khalifa bin Zayed al Nahyan nasceu em 1948 e assumiu a presidência do país em 2004, após a morte do pai, Zayed bin Sultan Al Nahyan, responsável por unificar os sete emirados que compõem os Emirados Árabes e que conseguiu coordenar a conversão do países desértico em um rico estado de petróleo, estável e com a economia mais dinâmica na região.

O filho seguiu os passos do pai e liderou o país em numerosos projetos de modernização e desenvolvimento, além de investimentos de bilhões de dólares até que, em 2014, sofreu um derrame cerebral, que o levou para a mesa de cirurgia de forma urgente, em um hospital do país.

Depois disso, embora as autoridades locais tenham sustentado que o estado de saúde do presidente era “estável”, o líder desapareceu do cenário político e internacional, praticamente, não fazendo mais aparições públicas. A figura mais forte dos Emirados Árabes e líder, de fato, do país, acabou passando a ser, a partir de 2004, Mohammed bin Zayed, irmão de Khalifa.

Fonte: Pleno News