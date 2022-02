Presidente Jair Bolsonaro “ignorou” ameaças dos EUA para cancelar viagem à Rússia

Na quinta-feira (3), o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a “pressão” dos Estados Unidos (EUA) para que ele cancele sua viagem à Rússia. Em conversa com jornalista, Bolsonaro ignorou as “ameaças” e disse que, se for convidado pelo presidente Joe Biden, irá aos EUA “com o maior prazer”.

Bolsonaro irá visitar o presidente Vladimir Putin em meio a uma crise diplomática entre o líder russo e Joe Biden, devido à possibilidade de invasão da Ucrânia pelas tropas russas. Diante da situação, o governo dos EUA fez uma espécie de “pressão” sobre o governo brasileiro.

Autoridades norte-americanas avaliam que a viagem de Bolsonaro a Moscou possa representar um apoio velado ao presidente russo, que estuda uma possível invasão ao país vizinho, conforme relatou uma fonte à agência Reuters.

Ao ser questionado sobre o episódio, Bolsonaro afirmou que mantém um bom relacionamento com todos.

– Brasil é Brasil, Rússia é Rússia. Faço um bom relacionamento com o mundo todo. Assim como, se Joe Biden me convidar, estarei nos Estados Unidos com o maior prazer – afirmou.

Fonte: Pleno News