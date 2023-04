Presidente Joe Biden anuncia que vai ser candidato à reeleição

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que vai concorrer à reeleição ao cargo em 2024. A confirmação oficial foi feita através de um vídeo divulgado pela Casa Branca nesta terça-feira (25). Extraoficialmente, Biden já havia afirmado na última semana que ele deveria se candidatar para mais um mandato de quatro anos.

Apesar do anúncio, o presidente estadunidense encontra atualmente uma resistência a seu nome até mesmo entre os democratas. Uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada nesta semana apontou que 44% dos entrevistados acham que Biden não deveria concorrer a um novo mandato.

As circunstâncias que rodeiam o chefe de Estado norte-americano também não parecem promissoras a ele, com um índice de aprovação patinando na casa dos 40% e uma batalha contra a inflação crescente. Com o cenário de pré-candidatos atual, Biden pode ter de encarar novamente o ex-presidente Donald Trump, como aconteceu em 2020.

Marcadas para daqui a 18 meses, as eleições presidenciais norte-americanas devem acontecer no dia 5 de novembro de 2024. Antes disso, porém, cada partido realizará as chamadas primárias, que são eleições internas para definir quais serão os candidatos de cada legenda. As convenções, que são os eventos que oficializam esses representantes, ocorrerão em julho e agosto de 2024.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO